Bottas marca el ritmo en Sochi; Carlos Sainz, con problemas por una salida de pista

El piloto finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ha marcado el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Rusia, donde Carlos Sainz (McLaren) se ha situado duodécimo y Lewis Hamilton (Mercedes) penúltimo, un resultado meramente anecdótico porque el líder del Mundial no apretó.

Mercedes, dominador absoluto en el circuito de Sochi desde que la carrera se introdujo en 2014, no esperó para demostrar su superioridad por medio de Bottas, que fue el único capaz de bajar de 1:35 y paró el reloj en 1:34.923.

