Sainz, en El Partidazo de COPE: "Yo no he firmado como segundo piloto de Ferarri; lo daré todo para ganar"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A CARLOS SAINZ EN EL PARTIDAZO DE COPE

El flamante nuevo fichaje de Ferrari, Carlos Sainz, pasa por los micrófonos de 'El Partidazo de COPE' para hablar con Juanma Castaño de su nuevo equipo, de las opciones de Fernando Alonso de volver a la Fórmula 1, de los graves incidentes en Estados Unidos tras el asesinato de George Floyd y sobre cómo está pasando la crisis del coronavirus.

¿SEGUNDO PILOTO DE FERRARI?

“No, yo no he firmado nada que ponga segundo piloto. En mi contrato pone, como en todos los que he firmado, que el equipo está por encima del piloto, pero no pone nada de segundo ni de apoyo de nadie. Lo que sé es que daré todo por Ferrari y daré todo lo que necesiten, sobre todo, para intentar ganar. A mí me da igual el color del coche. Yo trato a todos los pilotos por igual, todos somos rivales y hay que ir a por todas. Si hay una situación complicada, tomaría la decisión correcta, no os preocupéis”

¿PODIO DEL AÑO PASADO, DECISIVO PARA TU FICHAJE?

“Todo ayuda, y un podio más todavía, sobre todo saliendo último en una carrera en seco y con los adelantamientos que hubo. Seguro, pero yo creo que también ayudan los años en Toro Rosso, en Renault… Todo ayuda. Cuando un equipo como Ferrari te evalúa para ficharte tiene en cuenta las 102 carreras que llevo. Las habrán analizado y habrán tomado una decisión”

¿REGALOS O DESCUENTO EN UN FERRARI?

“Ferrari sólo me mandó el contrato para firmar. No me mandó nada más. Lo firmas con una sonrisa en la cara que ya os podéis imaginar. Lo de tener descuento en un Ferrari está en periodo de negociación, no lo he mirado. Tengo que investigar un poco más cuando vaya a Maranello. Sé que en McLaren me prestan un coche y me lo cambian cada seis meses. A mí me gustan los coches oscuros, no me gusta dar el cante”

REGRESO DE LA FÓRMULA 1 TRAS EL CORONAVIRUS

“Sólo queda un mes. Tengo unas ganas… Tengo ganas hasta de subirme al simulador, que no me gusta. Imagínate las ganas que tengo… Quiero ir a Austria, prepararme ya, sentir esos nervios y esa presión que cuando llevas toda la vida haciéndolo te acostumbras a ello y cuando se va lo echas de menos”

SIN PÚBLICO

“Obviamente prefiero un paisaje con gradas llenas que con gradas vacías. Es verdad que se hará raro, pero no lo vamos a sentir dentro del coche, sino fuera de él”

HASTA FINAL DE AÑO EN MCLAREN

“Creo que me lo van a contar todo porque les puedo ayudar mucho todavía en lo que queda de año y de cara al año que viene. Yo les he pedido, por favor, que me mantengan informado porque yo soy el primero que quiere ver a McLaren en el podio lo antes posible, y creo que sinceramente les puedo servir de ayuda igual que he servido de ayuda en el último año. Además, como creo que hemos acabado la relación o estamos acabando la relación de muy buena manera, pues creo que los dos nos beneficiaríamos de contárnoslo todo y seguir desarrollando el coche juntos”

LAS PALABRAS DE HAMILTON Y EL RACISMO

“Hay que entenderle. Creo que hay que entender su posición y la forma en la que ve él las cosas. Además, él pasa mucho tiempo en Estados Unidos. Yo condeno el racismo, no entiendo cómo puede haber racismo. A mí me pilla de lejos porque nunca he visto un acto racista delante de mí. Las imágenes que vi (de George Floyd) son una aberración. Lo condeno, lo odio. No sé cómo puedo ser más claro, pero creo que las protestas deben ser pacíficas porque corres el riesgo de perder la razón que tienes”

VIDA EN LONDRES

“Ya he vuelto a Londres. El viaje fue un poco extraño. Desde que llegas al aeropuerto, facturar, bastantes colas, había solo cuatro vuelos en pantalla… Todo parecía bastante raro. Ahora España está un poco mejor que Reino Unido, así que espero que no nos tengan en cuenta el hecho de ser español (para mirarle raro). Mi vida no va a ser muy distinta a la que tenía en Madrid. Simplemente tendré más disponibilidad para mis ingenieros y el simulador. Intentaré pisar la fábrica lo menos posible porque me han pedido que me mantenga alejado de los sitios públicos y haga vida bastante casera. Lo que sí hemos conseguido es que me presten el gimnasio de allí para que lo pueda usar a solas y eso me permite tener un sitio para ponerme en forma. Las reuniones serán telemáticas o vendrá el ingeniero a mi casa”

SU FAMILIA Y LA FOTO CON SU ABUELO

“Yo he estado sin ver a mi abuelo tres meses, y esa foto era una oportunidad muy buena de enseñar a la gente que a los abuelos hay que quererles y hay que hacerles caso. Y si vas protegido y no les pones en riesgo, que yo me hice el test para asegurarme que estaba bien, pues me pareció una buena idea. Todos los jóvenes subimos fotos de lo que hacemos, lo que comemos, lo que molamos y no sé por qué nadie sube una foto con su abuelo, cuando yo creo que hay que tenerles muy en cuenta porque son los que sacaron el país adelante hace unos años. Fue un poco emotivo al principio, pero luego lo pasamos genial. Él tiene su ‘Carromato’, un coche eléctrico, y yo iba a ir con mi bici, pero estaba como loco porque yo fuese con un triciclo de motor que había comprado por Amazon. Mi abuelo empezó de botones y su primer sueldo fueron dos pesetas. Sus comienzos fueron muy humildes y en la familia le admiramos mucho”

EL POSIBLE REGRESO DE ALONSO A LA FÓRMULA 1

“Ahora mismo Renault no está entre los equipos competitivos, pero se avecinan cambios en la Fórmula 1 y no sé si esos cambios pueden ayudar a que Fernando tome la decisión de volver. No lo sé, se me escapa porque no he hablado con él del tema. No sé qué idea tiene o cuánto le apetece. Sé que la Fórmula 1 es para los mejores pilotos del mundo y él es uno de ellos”