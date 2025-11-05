Dani Senabre, tras el empate del Barcelona en Champions frente al Brujas: "Sé que todo el mundo va a rajar pero a mí me ha parecido el mejor partido tras el del Valencia"

El comentarista de los partidos del Barcelona en Tiempo de Juego, Dani Senabre, mantuvo la tranquilidad tras el empate del Barcelona frente al Brujas en el cuarto duelo de la Liga de Campeones.

A Senabre no le preocupa que el equipo de Hansi Flick no se fuera con la victoria este miércoles de suelo belga ni tampoco le inquietó que el Barcelona se fuera con tres goles encajados y un cuarto que fue anulado por falta sobre Sczcesny.

Precisamente esa debilidad defensiva cree que será argumento que utilizarán muchos aficionados y periodistas para 'atacar' al Barça: "Yo sé que todo el mundo va a rajar hoy, va a hablar de debilidad defensiva, que es verdad porque el Barça atrás es muy blando. Y ha podido ser un desastre si le sumamos que Sczcesny le ha querido poner un poco de interés a esto y se ha puesto a driblar a delanteros como si no hubiera un mañana", comentó sobre la jugada en el tiempo añadido que pudo suponer el 4-3.

"PARTIDO TOP PESE AL EMPATE"

Pese a todo, para Senabre, "sinceramente, me parece el mejor partido del Barça después del partido ante el Valencia", en el que el Barcelona goleó en el Johan Cruyff.

Senabre cree que este Barcelona defiende peor, pero a nivel ofensivo, se explaya diciendo que lo del equipo es "una orgía de fútbol ofensivo, que es algo que yo le pedía contra el Elche, contra el Girona, incluso contra equipos en los que ha habido goleadas".

El periodista termina el partido "contento", pese a que le molesta que el equipo "no gane y se haya complicado un poco la vida, pero es el mejor partido de fútbol de los últimos meses", finalizó.