Carlos Sainz, nuevo piloto de Ferrari a partir de 2021

Ferrari ha anunciado este jueves que Carlos Sainz será piloto de la escudería italiana en 2021 y 2022, percibirá entre 6 y 7 millones de euros por temporada.

. @Carlossainz55 to race for Scuderia Ferrari Mission Winnow in 2021 and 2022 https://t.co/XA3xLP0a77

El director de Ferrari, Mattia Bonotto, lo anunció mediante un comunicado en castellano: "Me complace anunciar que Carlos se unirá a Scuderia Ferrari a partir de la temporada 2021. Con cinco temporadas de experiencia a sus espaldas, Carlos ha demostrado ser un gran talento con unas habilidades técnicas y unos atributos que harán que encaje a la perfección en nuestra familia. Nos hemos embarcado en un nuevo ciclo con el objetivo de volver a lo más alto en la Fórmula 1. Será un camino largo, no sin dificultades, especialmente dada la situación financiera y regulatoria actual, que ha sufrido un cambio repentino y que requerirá abordar este reto de una manera diferente a lo que se ha hecho en el pasado reciente. Creemos que una pareja de pilotos del talento y personalidad de Charles y Carlos, la más joven de la Scuderia en los últimos 50 años, es la mejor combinación posible para ayudarnos a alcanzar los objetivos que nos hemos marcado".

El comunicado añade unas primeras declaraciones de Carlos Sainz: "Estoy muy contento de poder anunciar que correré para Scuderia Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo. Aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada".

La salida de Sebastian Vettel de Ferrari en cuanto termine este año 2020 convirtió al piloto madrileño en el favorito por Ferrari para ocupar su sitio. Será segundo de Charles Leclerc. El monegasco, de 22 años, le 'comió' el protagonismo al alemán en el pasado Campeonato del Mundo, y su 'capitanía' forma parte de la estrategia de la escudería, que busca un proyecto de futuro.

Carlos Sainz da un paso de gigante en su carrera. Esta temporada, que todavía no ha comenzado por la pandemia del coronavirus, tendrá que finalizar su contrato con McLaren. El hueco que el madrileño deja en la escudería británica va a ser ocupado por Daniel Ricciardo, como ha confirmado también McLaren este mismo jueves.

McLaren announces that @DanielRicciardo will race for the team alongside @LandoNorris in the Formula One World Championship from 2021. ��



