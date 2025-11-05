Lamine Yamal: "Se ha hablado mucho de mi pubalgia y que estaba triste y eran todo mentiras"

Lamine Yamal ha roto su silencio tras el empate 3-3 del FC Barcelona contra el Brujas en la Champions League.

El joven delantero, autor de uno de los goles del partido, ha aprovechado los micrófonos de Movistar+ para desmentir rotundamente los rumores sobre su estado físico y anímico.

"Se habla mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras", ha afirmado. "Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrada en lo mismo", ha añadido.

La respuesta a los silbidos

El canterano culé también se ha pronunciado sobre los pitos que ha recibido por parte de algunos aficionados. Lejos de mostrarse afectado, Yamal considera que "no es casualidad". "Si fuera otro jugador, no me pitaría. Si me pitan es porque saben que que hago bien mi trabajo en el campo", ha interpretado el futbolista, mostrando una gran madurez.

Si me pitan es porque saben que que hago bien mi trabajo en el campo" Lamine Yamal Jugador del FC Barcelona

Además, ha señalado que ha notado un cambio en la actitud del público, lo que refuerza su confianza. "Poco a poco se han ido los silbidos, eso quiere decir que que soy de mi trabajo y no me preocupo por eso", ha declarado, dejando claro que su único foco está en el terreno de juego.

Centrado en volver a su nivel

El objetivo principal del joven jugador es "intentar volver a trabajar y poder jugar a este nivel". Lamine ha confesado que es así como mejor se siente y como más disfruta del fútbol: "Es como mejor me siento y como mejor me lo paso", ha sentenciado para zanjar cualquier debate sobre su compromiso.

Como anécdota final, el jugador ha comentado un curioso suceso en el vestuario. Al parecer, estaba ocupado cuando le dejaron un par de camisetas de jugadores del Brujas. "Han entrado al vestuario, estaba estaba ocupado y me han dejado 2 camisetas, luego miraré de quién son", ha concluido.