Mercedes confirma un positivo por coronavirus en su equipo

La escudería Mercedes, vigente campeona del mundo de Fórmula 1, confirmó este jueves el positivo de uno de sus componentes del equipo por coronavirus, un día antes de que dé comienzo el Gran Premio de Eifel, que se disputará en el circuito alemán de Nurburgring.

"Podemos confirmar que un miembro del equipo dio positivo por COVID-19. Esto se ha gestionando y se está gestionando de acuerdo a los protocolos de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), trabajando en estrecha colaboración con la FIA", indicó Mercedes en un breve comunicado.

We can confirm that a team member has tested positive for COVID-19. This has been handled and is being handled in line with FIA protocols, working closely with the FIA.