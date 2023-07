Hamilton roba la 'pole' en Hungaroring a Verstappen por solo tres milésimas

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió este sábado la 'pole position' del Gran Premio de Hungría, undécima cita puntuable del Mundial de Fórmula 1, por solo tres milésimas respecto al neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing), mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá octavo de la parrilla y su compatriota Carlos Sainz (Ferrari) lo hará desde el undécimo puesto.

?? QUALIFYING CLASSIFICATION ??



Lewis Hamilton takes his first pole of the 2023 season!#HungarianGP#F1pic.twitter.com/6r3qDXdX97