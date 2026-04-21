El gigante del calzado que se lanza a la conquista del mercado del pádel

El crecimiento del pádel ha seguido atrayendo a grandes marcas, y en ese contexto, Skechers ha dado un paso firme para consolidarse en este deporte. La firma ha reforzado su posicionamiento con el lanzamiento de una nueva colección de calzado técnico y con un acuerdo estratégico junto al Club El Estudiante, en Alcobendas.

La presentación ha servido para mostrar una línea de zapatillas diseñada para responder a las exigencias del pádel moderno. La propuesta ha combinado innovación, tecnología y confort con un objetivo claro: mejorar el rendimiento en pista sin renunciar a la comodidad.

En paralelo, Skechers ha reforzado su visibilidad dentro del ecosistema del pádel gracias a la colaboración con dos nombres reconocidos del circuito internacional: Matías Díaz Sangiorgio y Juan Cruz Belluati. Ambos buscarán aportar credibilidad deportiva a un proyecto que busca conectar con jugadores de todos los niveles, desde amateurs hasta profesionales.

En cuanto al producto, la nueva colección incluye modelos enfocados a distintos perfiles de jugador. Desde opciones orientadas al alto rendimiento, con especial atención a la estabilidad y la respuesta en movimientos explosivos, hasta alternativas más centradas en la comodidad y la durabilidad para un uso intensivo. Todas ellas comparten un enfoque técnico basado en la amortiguación, la sujeción y el agarre en pista.

Este movimiento ha confirmado la intención de Skechers de ganar peso en un deporte en plena expansión, apoyándose tanto en la innovación de producto como en alianzas estratégicas dentro del sector. Además, han confirmado su presencia en el Padel World Summit que se celebrará en Barcelona en el mes de mayo.