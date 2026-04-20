El APPT ha reunido en Hong Kong a más de 113.000 aficionados y sigue impulsado el pádel en Asia
El primer Grand Slam Platinum del circuito Asia Pacific Padel Tour se ha celebrado en el Kai Tak Sports Park y ha consolidado el crecimiento del pádel en el continente
El APPT Grand Slam Platinum Hong Kong 2026 ha irrumpido con fuerza en el calendario internacional y ha aprovechado el contexto de uno de los eventos deportivos más relevantes del continente asiático para exhibirse ante más de 113.000 espectadores. Durante tres días, el Kai Tak Sports Park se ha convertido en el epicentro del pádel emergente en Asia.
La cita ha coincidido con el prestigioso Hong Kong Sevens, lo que ha permitido situar al pádel en un escaparate privilegiado. En ese entorno, el APPT Arena ha sido uno de los grandes focos de atención dentro del Fan Village. La pista, construida junto a Olympia Courts y con un llamativo césped púrpura, ha captado la mirada de miles de aficionados, muchos de ellos descubriendo el deporte por primera vez.
El torneo no solo ha ofrecido competición de alto nivel, sino también una experiencia completa. La programación ha arrancado con un Pro-Am que ha reunido a figuras internacionales del deporte, seguido de una jornada dedicada a la base con clínics y actividades para todo el público. El fin de semana ha dado paso al cuadro principal, donde el calor y la exigencia han elevado la intensidad de cada partido.
En lo deportivo, en categoría femenina, la española Carla Serrano y la portuguesa Patricia Ribeiro han firmado la sorpresa del torneo al imponerse con autoridad a las favoritas Elisabeth Nogueras y Joanna Tao Yee en dos sets (6/3, 6/2). La victoria ha supuesto un giro inesperado en un circuito donde sus rivales habían dominado con claridad.
En el cuadro masculino, Sergio Icardo y Jordi Casanova han confirmado su solidez tras superar a Eduard Altimires Ros y Adria Mercadal en un duelo muy igualado (6/4, 7/5). El partido ha mantenido la tensión hasta el final y ha reflejado el crecimiento competitivo del circuito.
El APPT Grand Slam Platinum Hong Kong 2026 ha dejado algo más que resultados: ha evidenciado el potencial del pádel en Asia. La combinación de espectáculo, participación y visibilidad ha reforzado la apuesta del circuito por expandirse en el continente. Todo apunta a que este evento no ha sido un punto de llegada, sino el inicio de una nueva etapa para el pádel en la región.