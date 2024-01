Fútbol.- Carlo Ancelotti: "Miro al banquillo y tengo muchas oportunidades para cambiar la dinámica de un partido"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se congratuló este sábado por mirar "al banquillo" y ver que tiene "muchas oportunidades para cambiar la dinámica de un partido", en alusión al triunfo por 1-2 de sus pupilos ante la UD Las Palmas gracias a un gol decisivo de Aurélien Tchouameni, en una cita de la jornada 22 en LaLiga EA Sports.

"Tenemos un banquillo motivado, que muchas veces aporta mucho entrando en el campo. Esto es una herramienta que tenemos. La verdad es que nos gustaría tomar ventaja o disfrutar un poco más de las transiciones, pero no siempre puede pasar", comentó Ancelotti desde el Estadio Gran Canaria, en la rueda de prensa posterior el encuentro.

"Nos quedamos con eso, miro al banquillo y tengo muchas oportunidades para cambiar la dinámica de un partido, sobre todo porque los que están en el banquillo están todos muy motivados", resumió el técnico italiano, después de una victoria importante para conservar el liderato liguero.

Ese 1-2 se forjó con un certero cabezazo de Tchouameni en un córner. "Ha hecho el partido que suele hacer: muy fuerte atrás y cortando muchos balones. A nivel defensivo, Tchouameni nos ayuda mucho y, además, de cabeza otra vez. Creo que a balón parado somos muy peligrosos porque, como ya he dicho, tenemos lanzadores muy buenos y rematadores", añadió.

"El gol encajado ha cambiado un poco la dinámica. Nos han apretado más y hemos cambiado el sistema en la primera parte para buscar más juego por fuera. Creo que ha sido un partido, no espectacular, pero sí bastante bueno, sobre todo cuando hemos tenido la desventaja ya que hemos apretado más y buscado más soluciones", argumentó Ancelotti.

"La verdad es que jugamos contra un equipo que maneja muy bien la pelota, ante el que cuesta recuperarla, y también a nivel estatístico Las Palmas en los primeros tiempos no ha encajado gol, solo dos me parece. Hemos planteado un partido para controlar más la primera parte y para empujar un poco más en la segunda. Ha sido una victoria muy muy importante; porque sí, porque cada partido es muy complicado", opinó.

"He cambiado a Vinícius para retener el resultado. Teníamos tres delanteros con Arda [Güler], con Joselu y Vinícius, así que he quitado a Vini para ser más sólidos atrás con Fran en la línea de los medios. También a Camavinga lo he quitado porque estaba un poco cansado, había jugado un partido muy intenso y Tchouameni estaba fresco", indicó.

Por otra parte, el entrenador merengue valoró el reciente desempeño de sus defensas. "En los últimos partidos puede ser que hayamos perdido un poco de solidez, pero hemos marcado un montón de goles y a veces por el hecho que ataquemos muchos no siempre tenemos equilibrio, y atrás sufren un poco más", afirmó al respecto.

Por último, habló sobre Luka Modric, que se quedó en el banquillo todo el partido. "No lo meto a calentar cuando no estoy seguro de que va a jugar. Yo tengo que respetarlo en este sentido", resaltó. Cuando estoy seguro de que él puede entrar en el partido, se pone a calentar; pero cuando no tengo duda, prefiero que no caliente. Está bien, está muy bien, estará listo para el próximo partido", concluyó Ancelotti.