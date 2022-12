Este jueves se juega la Superliga

El próximo jueves día 15, el Abogado General encargado del caso Superliga en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE), emitirá una opinión no vinculante sobre si la UEFA tiene derecho a ostentar el monopolio de organizar las competiciones de Fútbol.

Es importante remarcar dos cosas: Es una opinión jurídica y no es vinculante. Es decir su relevancia es limitada. Este Abogado General, que en realidad es un experto magistrado pero que actúa como asesor del tema que le encarga el TJUE, hará pública su opinión el próximo jueves, como informa Pedro Morata.

With its monopoly, UEFA alone determines the various areas of European competitions: organization, judging, distribution. The clubs participating, on the other hand, have no voting rights. pic.twitter.com/je0PDYCAEk — A22 Sports (@A22Sports) December 11, 2022

Y esa opinión pasa a una comisión formada por 15 jueces que se reúnen en lo que se llama la Gran Cámara del TJUE. Los 15 jueces deliberan, emiten opiniones, proponen modificaciones y finalmente emiten una sentencia que se conocerá dentro de un periodo de 4 a 6 meses. Antes del verano de 2023. La estadística indica que en el 67% de los casos siguen el criterio del Abogado General. Dicha sentencia se la envíará el TJUE a quien les pidió este asesoramiento.

¿Quién lo pidió?

Lo hizo el Juzgado de lo Mercantil 17 de Madrid, en mayo de 2021, como una cuestión pre-judicial, realizando 6 preguntas como una consulta previa en mayo de 2021 y abrió este melón a petición de los 3 clubes impulsores ( Real Madrid, Barca y Juventus ) que presentaron la reclamación judicial en Madrid.

Una vez reciba el juzgado madrileño la sentencia del TJUE, a continuación y con la base de ella, emitirá su sentencia que normalmente será en la misma línea. Contra esta resolución -del Juzgado mercantil 17 de Madrid-, podrá presentarse recurso hasta llegar al Tribunal Supremo. Pero dado que el proceso se inició en España, se acabará juzgando en España.

¿Qué pasa con la Juventus?

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Me pregunto si la Juventus va a seguir en esta batalla tras la destitución fulminante por mala praxis contable del heredero de la familia Agnelli, que era desde su presidencia de la Juve el que estaba involucrado plenamente en esto. Con otra cabeza -nunca mejor dicho- al frente de la Juve, ¿la institución seguirá adelante?

Como antecedente es importante recordar lo que pasó en el caso Ayudas de Estado al Valencia CF. La Comisión Europea en 2016 sancionó con obligar a la Generalitat Valenciana a recuperar 23,4 millones de euros del Valencia CF. El Tribunal General de la UE tumbó esa decisión en 2020. La Comision Europea recurrió el Tribunal de Justicia de la Union Europea y éste mantuvo la anulación de la sanción liberando al Valencia CF a devolver 23,4 millones al Estado ( Gobierno valenciano).

De lo que se trata ahora es de sentenciar sobre si la FIFA y la UEFA ejercen abuso de posición y tienen el monopolio del fútbol o no, pudiendo ser contrario a las normas comunitarias de la libre competencia (Art 101 y 102 ) del Tratado de Funcionamiento de la UE. El fondo es si la UEFA ha incurrido en abuso al oponerse a la creación de la Superliga porque el monopolio es evidente que lo tienen.

La gran cuestión es

1.- Saber si es posible organizar la Superliga: Una competición privada al margen de UEFA o si es UEFA y FIFA únicamente quienes tienen esa competencia y además pueden sancionar a los clubes que organicen otra paralela.

2.- Saber si los clubes participantes en una hipotética Superliga, también podrían de forma simultánea, participar en la Champions o Europa League organizada por UEFA.

El pasado mes de julio se celebraron en el TJUE de Luxemburgo durante dos días, vistas orales de las partes implicadas donde todas dieron su opinión, incluidos hasta 20 paises miembros de la UE. Y la dieron, coincidiendo en sus posturas, LaLiga de Tebas y la RFEF de Rubiales. Al final pudiese suceder que Florentino y su Superliga acabase por unirlos. Lo del jueves lo esperan con muchas ganas Florentino, Laporta y ¿la Juve? pero sea en un sentido o en otro, será sólo el kilómetro 1 de un Maratón.

La clave aquí es, si se abre una grieta en el armazón actual o no. Porque una grieta se puede ir resquebrajando y haciéndose más grande. Esa grieta pequeña puede empezar el próximo jueves. Y aunque se produzca, no significa que el armazón vaya a acabar cayéndose, pero si hay grieta hay posibilidad.

Hasta ahora la Superliga no tiene un marco jurídico sólido para progresar. JP Morgan supuestamente ponía 3.500 millones de euros para invertir en esta competición. Y a partir de ahí empezaron a repartirse la -supuesta- tarta los 12 clubes que inicialmente se habían apuntado. Luego empezó a caerse el castillo de naipes desde Inglaterra….hasta España - Atlético de Madrid- y JP Morgan apareció para decir que no era verdad que ellos pusieran 3.500 millones para este proyecto.

Pero, ¿qué ocurriría si hay una visibilidad de marco jurídico posible que ampare que la UEFA no tiene la exclusividad de organizar la Champions o las competiciones de fútbol? JP Morgan, un Fondo de Inversión o un Estado como Qatar o Arabia Saudí, pueden desde la seguridad jurídica, tentar con una montaña de dinero a 12 o 18 clubes para que jueguen un torneo exclusivo, privado y casi cerrado.

Nasser Al Khelaifi, Presidente de la ECA y contrario a la SuperLiga, lo está haciendo con el Pádel y ha planteado un desafío al World Padel Tour, a sus jugadores y a su empresa organizadora. Aquí Nasser va de la mano de la Federación Internacional de Padel, contra una empresa privada. En el Golf está sucediendo algo parecido con la aparición de un Torneo Privado pagado con fondos de Arabia Saudi: LIV Golf. El dinero saudí está seduciendo a golfistas para sacarlos de los circuitos PGA norteamericanos y el DP World Tour europeo.

Lo que sí es verdad es que hasta que apareció Al Khelaifi con su Premier Padel de la mano de la Federación Internacional de Padel, el World Padel Tour estaba muy cómodo y no movió su chequera. Y lo mismo con el golf. Hasta que no aparecen alternativas al confort y normas históricas, el dinero no se mueve.

Sin embargo los impulsores de la Superliga tienen que armonizar la realidad comercial, con el sentimiento popular de eventos puros del fútbol. Utilizando un símil como ejemplo sería: que Marruecos pueda eliminar a España. Me explico. Las televisiones pagarían mucho más porque juegue España un torneo privado que porque lo juegue Marruecos, pero el aficionado del fútbol quiere que sea posible que Marruecos elimine a España o Japon le gane a Alemania.

La Superliga se agrietó y se cayó porque contaron la verdad al principio. Las normas de fundación eran que de 12 a 15 clubes iban a tener plaza fija a dedo, sin necesidad de clasificarse de un año para otro. Cuando les cayó la del pulpo y los aficionados salieron a la calle en Manchester, Londres…etc y empezó a caerse todo, tuvieron que empezar a parchear su mensaje y contar lo que convenía: la Superliga iba a ser abierta. Pero la realidad comercial no es esa. Para que quien pone la pasta -sea como patrocinador o inversor- la arriesgue, tienen que estar las vedettes cada año, pase lo que pase.

Florentino, Laporta, no sé si la Juve y un exdirectivo de la televisión RTL ( Bernd Reichart) contratado como CEO de una empresa lobista -llamada A22 Sports - tienen la difícil misión de la cuadratura del círculo.

Sin meritocracia deportiva se les cae el dinero para tentar a las vedettes, y con una Superliga cerrada para tener el dinero, tendrán el rechazo de la esencia del fútbol y armas para los gobiernos para cargarse la idea.

En el otro lado del ring están casi todos. El pasado 8 de Noviembre, el citado Bernd Reichart fue recibido en la UEFA para complacer su discurso de "dialogo". Pero no fue una reunión de dos, sino de casi todo el fútbol y esta empresa lobista.

El mensaje que se le dio a A22 Sports, a Reichart, a Anas Laghari, a John Hahn… es decir a Florentino, Laporta y Agnelli (hijo) fue: "Estáis solos. La Superliga la jugaréis tres equipos. Pase lo que pase en la UE, nos comprometemos a seguir juntos los que estamos aquí y adaptarnos haciendo los cambios necesarios pero dentro de la UEFA".

La partida va a estar en el dinero y la tentación. Y ya la tuvieron en su día 12 clubes tentados por tener plaza fija y por el dinero. Fueron el : Atlético de Madrid, Inter de Milan, AC Milan, Liverpool, Manchester United, Chelsea, Arsenal, Totenham y City, además de los tres impulsores.

La tentación les llegó con los 230 millones que les adjudicaban a cada uno, sólo por ser fundadores. Y la promesa de que cada año percibirían no menos de 200 por temporada por su participación según rendimiento deportivo . Y claro, las vedettes invitadas, compararon con los 100 máximo que hoy cobra el campeón de la Champions vía UEFA y doblaron la rodilla ante la tentación.

Hoy la Superliga realmente son 3 clubes. Con eso sólo pueden hacer un Triangular miniliga. Pero, ¿crecería el número de participantes?¿Será verdad que los derechos de TV de esa elitista competición se venderían por tal cantidad para poder hacer ese reparto..?.

Y las dos cuestiones comerciales más importantes:

1.- Los que pusiesen el dinero como inversión o compradores de los derechos de TV, no les valdrá la Roma y la Lazio. Necesitaran al Milan, Juve e Inter de Milan. Es decir no les valdrán como fijos clubes de segundo nivel europeo. Y necesitarán que haya clubes de Alemania y Francia, y no hubo clubes fundadores de estos países.

2.- Los ponedores del dinero van a necesitar que haya al menos 10-12 clubes vedettes que jueguen siempre y cada año. ¿Cómo van a explicar eso y defenderlo?

La gente en Inglaterra se echó a la calle, lo que llevó a que Boris Johnson actuara. Y a que los puristas alemanes como el Bayern dijeran antes y ahora: con nosotros no contéis para esto.

Para que el dinero esté, será necesario 10-12 clubes a dedo que deberán descararse como "impuros de la meritocracia" y asumir su desgaste popular, frente al montón de dinero. Y si la gente se echa a la calle o resulta socialmente impopular, el Boris Johnson de turno del país que sea, se va a poner del lado legal ( y populista ) de la manada.

Si la grieta se produjese el jueves con la opinión del Abogado General, si dicha grieta se llegase a agrandar en 2023 con la sentencia de la Gran Cámara de 15 jueces del TJUE y finalmente el Juzgado Mercantil 17 de Madrid confirmase un fallo de que la UEFA no tiene la exclusividad de organizar el fútbol, llegará el momento de saber cuánto dinero pone alguien encima de la mesa, cuanto le toca a cada club vedette que se apunte, cuales serían las consecuencias domésticas -en sus ligas y sus países- para estos clubes y que previsión de duración tendría esta fiesta.

En el lado de la UEFA, la ECA ( la asociación que reúne a 234 clubes europeos), y las Ligas locales tienen esta creencia, expresada en palabras de un miembro relevante de la Comisión Ejecutiva de ECA : "El próximo jueves, cuando el Abogado General emita su opinión, que será sólo eso, su opinión, ambas partes saldremos a decir que hemos ganado. Será parecido a las elecciones políticas que parece que todos ganan. Tenemos la convicción de que aunque pasados todos los trámites largos y tediosos, hubiese una resolución firme a favor de que UEFA no tiene la exclusividad y por tanto se varia el statu quo actual, todos los clubes y federaciones haremos las modificaciones necesarias para adaptarse a la nueva resolución, pero seguir gestionando el fútbol europeo desde UEFA y ECA. No obstante pese a que pudiese hipotéticamente suceder esa resolución, va a ser muy difícil que se cambie el statu quo actual. Los Gobiernos y las Federaciones se moverán, como ya hicieron, para evitar dañar al fútbol doméstico y cambiaran las leyes que sean necesarias".

El tapete verde está sobre la mesa. Tres potentes jugadores a un lado de la mesa . Muy potentes, pero son sólo tres ( Real Madrid, Juve y Barca ). Al otro lado el resto del fútbol , incluidos los arrepentidos y hasta Tebas y Rubiales juntos.

Y un apunte importante. Muy importante. Cada juez o jueza tiene o puede tener una visión sobre un mismo tema. Este asunto lo inició el juez Lara, entonces titular del juzgado mercantil 17, y ahora lo continúa su actual titular (Sofia Gil)

Los demandantes que fueron A22 Sports y European Superleague Company S.L. pidieron al juez Lara medidas cautelares para que la UEFA no pudiese sancionar a los clubes creadores de la Superliga mientras no hubiese sentencia firme. El juez Lara se las concedió en abril de 2021. Pasó el tiempo y no citó a una vista a las partes. La UEFA las recurrió. Y ya la nueva jueza, justo un año después, retiró esas medidas cautelares y por tanto dejó abierta la posibilidad a sanciones de UEFA. Esta es una parte del contenido de su sentencia, después de escuchar el 1 de abril de este 2022 a las partes:

“No consta mínimamente acreditado que la amenaza e imposición de sanciones a los tres clubes subsistentes conlleve la necesaria imposibilidad de ejecutar el proyecto Superliga, cuya financiación es independiente, frente al argumento de que posibles sanciones frustrarían la ejecución. Lo cierto es que los tres socios, y las sociedades demandantes, son personas jurídicas independientes y en todo caso, en el momento del desarrollo del proyecto, los intervinientes -incluidas las entidades financieras- eran perfectos conocedores de las posibles consecuencias, lo que no evitó la adopción de compromisos de financiación, que no cabe suponer ni presumir que se vean frustrados por las eventuales sanciones.

La jueza fue más allá y sentenció debe garantizarse el mérito deportivo e igualdad de oportunidades, lo que podría quedar desvirtuado por evidentes desigualdades económicas entre los participantes".

La jueza Sofia Gil , consideró "razonable y justificado el sistema de autorización previa de competiciones alternativas por la UEFA y FIFA en aras a preservar la igualdad de oportunidades de los clubes ya que la capacidad económica es muy desigual y ello influye en las posibilidades de desarrollo reales de una competición".

Su señoría Sofía Gil es la que recibirá el pronunciamiento de la Gran Cámara del TJUE, puesto que fue el juzgado español quien planteó esta cuestión pre-judicial a la UE, para emitir su sentencia definitiva. Pero la jueza, ésta jueza, que sigue siendo la titular, ya está apuntando claramente por dónde van los tiros.

De ahí que lo de este jueves tenga una relevancia a tener en cuenta pero no definitiva. Según lo que opine el Abogado General del TJUE, en el mejor de los casos a favor de la Superliga, para unos será una pequeña grieta sin importancia y para otros el comienzo de la Superliga. Así que este jueves hay partido jurídico de la Superliga.