Boris Johnson aprueba el abandono de la Superliga de los clubes ingleses, y el dueño del Liverpool pide perdón

El primer ministro británico, Boris Johnson, calificó este miércoles de "resultado correcto" el abandono por parte de los clubes ingleses del proyecto de la Superliga.

"Acojo con agrado el anuncio de esta noche. Este es el resultado correcto para los aficionados al fútbol, los clubes y las categorías de todo el país. Debemos continuar protegiendo nuestro preciado fútbol nacional.", señaló el jefe del Gobierno en su cuenta de Twitter.

I welcome last night’s announcement. This is the right result for football fans, clubs, and communities across the country. We must continue to protect our cherished national game.