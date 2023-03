El Kun Agüero sufre una pequeña arritmia en directo en Twitch

La pasada temporada el Kun Agüero tuvo que colgar las botas por culpa de una arritmia cardíaca. El delantero argentino del Barcelona sufrió unos problemas de corazón en un partido en el mes de octubre de 2021 ante el Alavés y poco después, el 15 de diciembre de ese mismo año, anunciaba que dejaba la práctica del fútbol.

Desde entonces, alejado de los terrenos, se ha dedicado al mundo del Twitch y las redes sociales que ha compaginado con su participación en algunos torneos como la Kings League y su colaboración con la selección argentina con la que estuvo en el pasado Mundial de Catar en el que la albiceleste se coronó campeona.

????El ‘Kun’ #Agüero ???? sufrió una mini-arritmia cardíaca durante una transmisión en directo con el famoso streamer, #Ibai Llanos. ???????? pic.twitter.com/GJEBKoxie2 — Radio Huancavilca 830AM (@RadioHuancavilk) March 30, 2023

Este miércoles el Kun participaba en un directo de Twitch junto al conocido streamer Ibai Llanos cuando en un momento dejo de hablar y se llevó la mano al corazón para reconocer: "creo que acabo de sufrir una mini-arritmia".

Ibai no pudo disimular su cara de preocupación por el argentino y le ofreció la posibilidad de acudir al médico, algo que rechazó el Kun Agüero: "No, no. Porque tengo un chip y el famoso chip me va a detectar y mandaría una señal", dijo mientras miraba el móvil. Finalmente todo quedó en un susto.