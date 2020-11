Javier Mascherano anuncia que se retira del fútbol profesional

El ‘Jefecito’ decidió poner fin a su carrera, tras 17 años en activo, después de caer 0-1 con Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors. Junto al entrenador del club rojiblanco, Leandro Desábato, Mascherano anunció su adiós en una rueda de prensa.

Regresó a Argentina en enero de 2020, 11 meses más tarde comunica su retirada con apenas 11 partidos disputados por culpa de la pandemia del coronavirus. Asegura que cuelga las botas por “motivos personales” y señala que “ya no sentía lo mismo”.

A sus 36 años, Mascherano ha pasado por algunos de los mejores equipos del mundo. Destacó en la Premier League donde jugó en West Ham y Liverpool, y tras su paso por el Barcelona probó suerte en China en las filas del Hebei Fortune.

El argentino cuenta con un palmarés envidiable: 1 liga argentina con River Plate; 1 liga brasileña con Cortinthians; 5 ligas españolas, 5 Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 UEFA Champions League, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes, todo ello con el FC Barcelona; además ganó dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos con la selección argentina.

Javier @Mascherano: "Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo"



Así fue el anuncio de despedida de Javier Mascherano:

"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente. Hoy jugué mi último partido. Es una decisión que la venía pensando. Es el momento de terminar mi carrera, por sensaciones que tengo, por cosas que me fueron pasando en estos meses, que a nivel personal, habiéndolo pensado todo este tiempo, es terminar hoy. Sobre todo porque viví mi profesión al 100%, al máximo que podía. Y hoy me encuentro que hace un tiempo que me cuesta y no quiero faltarles el respeto ni a Estudiantes, que fue el club que confió en mi para mi vuelta, a mis compañeros ni a esta profesión que me ha dado todo".

"Básicamente quería anunciarlo para que no haya ningún tipo de especulaciones. Esto no tiene que ver con el club, ni con un resultado, tiene que ver con sensaciones que uno tuvo en este tiempo. Esa ilusión que uno tuvo, de ser futbolista, vaya apagándose. Volví post pandemia, pensé que esa ilusión la iba a volver a sentir, todo eso que me hizo ser quien soy y la verdad no pude. Por respeto a todos hoy es el momento dar un paso al costado y de terminar con esta carrera. No quería dejar pasar el tiempo para que no haya ningún tipo de especulación".

"Quiero agradecerles a todos los clubes, los entrenadores, a los compañeros que tuve a lo largo de mi carrera. Quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad de jugar los últimos tiempos, lamentablemente fueron menos de lo que quería. A veces uno no elige el final, se termina dando por sí solo. Agradecerle también al Chavo a todos mis compañeros por haberme soportado todo este tiempo. Quería que lo supieran todos por cómo me han tratado en este tiempo".