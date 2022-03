Abramovich reaparece tras conocerse la noticia del supuesto envenenamiento

El oligarca multimillonario ruso Roman Abramovich asiste este martes a una sesión de negociación por la paza entre Ucrania y Rusia que se celebra en Turquía.

Y Abramovich acude a este cita después de que The Wall Street Journal desvelara este lunes que tanto el propio multimillonario ruso como parte de la delegación ucraniana habían sido envenenados durante una negociación que ocurrió a comienzos de este mes de marzo.

En los vídeos e imágenes que difunden varios medios, se ha podido ver a Abramovich junto a Ibrahimn Kalin que es el portavoz del gobierno turco.

Abramovich actúa en estas conversaciones como mediador no oficial y en la cita de este martes también esta presente el parlamentario ucraniano Rustem Umerov, quien también fue una de las personas que supuestamente fueron envenenadas en esa cita de principios de marzo.

Este lunes, el medio norteamericano publicó que a primeros de marzo tanto Abramovic como algún miembro de la delegación ucraniana que participa en las negociaciones por la paz con Rusia había sido envenenados durante una sesión que tuvo lugar en Kiev.

Esas personas habían manifestado síntomas que incluían ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso y descamación de piel en sus caras y manos.

Here is the full story of the suspected Abramovich poisoning:https://t.co/HzsTgyymzk

with @yarotrof