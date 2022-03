Abramovich y miembros del equipo negociador ucraniano sufrieron síntomas de envenenamiento

El oligarca ruso Roman Abramovich y miembros del equipo negociador ucraniano que está buscando soluciones a la situación internacional tras la invasión rusa han informado que han sufrido síntomas de posible envenenamiento, que incluyen ojos rojos y lloros, tras la reunión que mantuvieron en Kiev a comienzo del mes de marzo, según informa The Wall Street Journal.

Scoop: Abramovich suffered suspected poisoning along with Ukraine peace negotiators earlier this month. Full Story on @WSJ shortly

"Después de la reunión en la capital ucraniana, Abramovich, que ha viajado entre Moscú, Lviv y otros lugares de negociación, así como al menos dos miembros de alto nivel del equipo ucraniano, desarrollaron síntomas que incluían ojos rojos, lagrimeo constante y doloroso y descamación de piel en sus caras y manos", recoge The Wall Street Journal.

Here is the full story of the suspected Abramovich poisoning:https://t.co/HzsTgyymzk

