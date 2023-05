El Manchester City afianza su liderato; Joao Félix participa en la victoria del Chelsea

Manchester City, 3 - Leeds, 1

El Manchester City terminó de afinar su puesta a punto para acometer su venganza ante el Real Madrid con una victoria sólida frente al Leeds United (2-1), incapaz de frenar a un grupo coral que durante el primer acto arrasó y que sufrió durante los últimos cinco minutos por un tanto aislado de Rodrigo Moreno.



Los hombres de Pep Guardiola han afinado a la perfección su maquinaria para llegar a los instantes cumbres del curso en su mejor momento. Cada partido que pasa, los engranajes del City circulan con mayor precisión y dan una imagen de poderío que genera pavor entre casi todos sus rivales.

Con su victoria ante el Leeds United, acumula 19 partidos oficiales sin derrotas con 16 victorias y 3 empates. Sólo el Nottingham Forest, el Leipzig y el Bayern han conseguido algo más que una derrota. Y los empates a domicilio ante los equipos alemanes muestran una evidencia preocupante para el Real Madrid: el City, a diferencia del curso pasado, es capaz de renunciar a su estilo para convertirse en un equipo más conservador que después te machaca en el Etihad Stadium.

Bournemouth, 1 - Chelsea, 3

Después de seis derrotas seguidas, desde la llegada al banquillo de Frank Lampard como medida de emergencia hasta el final de temporada, el Chelsea logró su primera victoria, en Bournemouth (1-3) que cortó la mala racha y la sequía 'blue' gracias a los goles de Benoit Badiashile, Conor Gallagher y Joao Felix que jugó los siete últimos minutos.



Fue en el estadio Vitality ante un rival que pretende disfrutar del tramo final de la temporada después de dejar atrás los agobios para evitar el descenso y una vez sellada la permanencia en la Premier como el Chelsea puso fin a sumala racha para conseguir una victoria intrascendente.



El conjunto de Stamford Bridge pretende echar el cierre de la mejor manera a una temporada para olvidar, sin aspiración alguna, sin Europa la próxima temporada. Empezar de cero el año que viene para intentar regresar a ser relevante en el viejo Continente.



Llevaba diez encuentros sin ganar entre todas las competiciones el Chelsea que seguirá anclado en el ecuador de la tabla.

Wolverhampton, 1 - Aston Villa, 0

El Wolverhampton, con un tanto del portugués Toti, ganó 1-0 al Aston Villa y desinfló sus ilusiones europeas tras encadenar su segunda derrota consecutiva con la que se queda a un punto del Brighton, séptimo con tres partidos menos) y a tres del Tottenham, sexto a tres puntos de distancia.



El equipo de Unai Emery no podía fallar si quería mantener sus aspiraciones continentales. Después de caer la pasada jornada frente al United en Old Trafford (1-0), necesitaba tres puntos para mantenerse en la pelea.



Sin embargo, no pudo con el Wolves, que se adelantó pronto, a los nueve minutos, con un cabezazo de Toti a la salida de un córner lanzado por Ruben Neves que no pudo salvar el argentino Emiliano Martínez.

Tottenham, 1 - Crystal Palace, 0

Harry Kane marcó y se erigió en el segundo máximo goleador de la historia de la Premier y proporcionó un triunfo necesario del Tottenham, en caída libre en sus últimos compromisos que regresó a la zona europea, a falta de tres encuentros para el final del ejercicio.



Kane es un seguro de vida para los spurs. El atacante internacional ya eleva su cifra de tantos a 209. Uno más que Wayne Rooney, ya por detrás, y va a la caza de Alan Shearer que acabó su carrera con 260.



Se encontró el Tottenham con un partido cómodo aparentemente. Enfrente, un rival sin mucho que disputar hasta el final. El conjunto de Roy Hodgson está a diez puntos del descenso aunque solo ha ganado uno de sus cuatro últimos encuentros.



El Tottenham asumió la cita lastrado por la crisis reciente de cuatro partidos de Premier sin ganar. Solo un punto de dieciséis que sacaron del área continental de la clasificación a un equipo que muchas jornadas estuvo en zona chamipions



Ahora, los spurs tienen un cara o cruz en cada partido para tener un cierre de curso a la altura de las expectativas, en Europa.