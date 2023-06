Kanté compra un club de fútbol poco después de llegar a Arabia Saudí

N'Golo Kanté ha demostrado siempre ser un jugador diferente, tanto por su carisma como por sus virtudes tan solidarias en el campo. El centrocampista francés puso fin hace unas semanas a su andadura como futbolista del Chelsea, tras llegar en 2016 procedente del Leicester campeón de Premier. Ahora, en el Al-Ittihad de Karim Benzema, el mediocampista está recibiendo una gran cantidad de salario.

Parte de ese salario lo va a destinar a un club de fútbol. Y es que Kanté ha comprado un club belga, el Royal Excelsior Virton, según ha anunciado la propia institución, que descendió a la tercera división de Bélgica el año pasado. Un desafío muy curioso en su carrera.

Kante is now a club owner.



He has purchased the 3rd division side in Belgium, Royal Excelsior. ?? pic.twitter.com/9HvlgLRyBB