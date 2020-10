Mirotic se pierde el Barça - Madrid de este viernes (21.00h) por el 'protocolo de la Euroliga'

El jugador del Barça Nikola Mirotic anunció él mismo en redes sociales que no estará en el Clásico de la Euroliga contra el Real Madrid este viernes en el Palau, ya que "el protocolo de la Euroliga" no le permite jugar después de su positivo por coronavirus.

Culés! Lo intentamos todo, hicimos todas las pruebas, y aunque estoy totalmente recuperado, no fue posible. El protocolo de la @euroleague no me lo permite. Una pena, pero sólo queda aceptarlo y apoyar a los chicos! #ForçaBarça ���� — Nikola Mirotic (@NikolaMirotic33) October 23, 2020

Mirotic, ex de los blancos y uno de los focos de la previa, no estará finalmente en el partido ya que la Euroliga no le permite jugar después de conocer su positivo por coronavirus el 11 de octubre, hace 12 días y a pesar de haber vuelto a los entrenamientos con su equipo.