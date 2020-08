Boston y Toronto a un paso de las semifinales del Este; victorias de Utah y Clippers; lesión de Doncic

Brooklyn Nets, 92 - Toronto Raptors, 117 (0-3)

Pascal Siakam con 26 puntos y 8 rebotes lideró el ataque ganador de los Raptors que vencieron por 117-92 a los Nets de Brooklyn en el tercer partido de la eliminatoria de playoffs de la Conferencia Este entre ambos lo que les sitúa a solo un triunfo del pase a las semifinales.

Fred VanVleet anotó 22 puntos, tras encestar 6 de 10 intentos de triples, mientras que Serge Ibaka fue el mejor en el juego interior con un doble-doble de 20 tantos y 13 rebotes y Kyle Lowry aportó 11 puntos, 10 rebotes y 7 aistencias. Marc Gasol se quedó en 3 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 2 tapones.

Spicy P, FVV and Serge combine for 68 PTS to give the @Raptors their first-ever 3-0 series lead! #NBAPlayoffs#WeTheNorth@pskills43: 26 PTS, 8 REB@FredVanVleet: 22 PTS, 6 3PM@sergeibaka: 20 PTS (8-12 FGM), 13 REB pic.twitter.com/hgJSNkuQGB — NBA (@NBA) August 21, 2020

Tyler Johnson lideró a los diezmados Nets con 23 puntos, mientras que Caris LeVert anotó 15, el base reserva Chris Chiozza sumó 14 tantos y el alero francés Timothe Luwawu-Cabarrot llegó a los 10 puntos.

Philadelphia 76'ers, 94 - Boston Celtics, 102 (0-3)

Trabajado fue el triunfo de los Celtics que con Kemba Walker y Jaylen Brown de líderes ganaron por 94-102 a los Sixers de Filadelfia, a los que solo les vale el triunfo el domingo, en el cuarto partido, si no quieren quedar eliminados.

Walker, que jugó su mejor partido ofensivo aportó 24 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias. Mientras que Brown logró 21 puntos y 7 rebotes. Jayson Tatum, con problemas de personales, no tuvo la misma brillantez y acabó con 15 puntos al fallar 13 de 19 tiros de campo y Marcus Smart, que ocupó el puesto de titular del lesionado Gordon Hayward, consiguió 14 puntos y 8 rebotes.

CLUTCH Kemba. ��@KembaWalker pours in 14 of his 24 PTS in the 2nd half to lead the @celtics to a 3-0 series lead! #NBAPlayoffs#WholeNewGamepic.twitter.com/pAMat5Qy2m — NBA (@NBA) August 22, 2020

El pívot camerunés Joel Embiid volvió a ser el líder de los Sixers al conseguir un doble-doble de 30 puntos y 13 rebotes. Embiid tuvo el apoyo de Josh Richardson y Shake Milton con 17 puntos cada uno. Además, Tobias Harris sumó 15 puntos y 15 rebotes.

Dallas Mavericks, 122 - Los Ángeles Clippers, 130 (1-2)

Kawhi Leonard confirmó su condición de líder de los Clippers y con 36 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias los guió a la victoria por 122-130 ante los Mavericks de Dallas. Lo que les sirvió para ponerse con una ventaja de 2-1 en la serie de cuartos de final de la Conferencia Oeste. Landry Shamet finalizó con 18 puntos, mientras que Ivica Zubac llegó a los 15 puntos y Paul George acabó con tan solo 11 puntos.

Kawhi fills it up in Game 3 W! ��



36 PTS | 9 REB | 8 AST#ClipperNation#WholeNewGame#NBAPlayoffspic.twitter.com/Bp6KKQMw4y — NBA (@NBA) August 22, 2020

Por los Mavericks, aunque volvieron a estar todo el tiempo por debajo en el marcador, destacó el escolta esloveno Luka Doncic que aportó otro triple doble, antes de abandonar el campo en el cuarto periodo por una lesión del tobillo izquierdo.

Antes de abandonar el campo, Doncic jugó 29 minutos en los que aportó 13 puntos, 10 rebotes, 10 asistencias. Se convirtió en el tercer jugador más joven en conseguir un triple-doble en un partido de playoffs, sólo superado por Magic Johnson y LeBron James. Kristaps Porzingis consiguió 34 puntos y 13 rebotes y Tim Hardaway y Seth Curry otros 22 puntos cada uno.

Utah Jazz, 124 - Denver Nuggets, 87 (2-1)

Mike Conley anotó siete triples, la mejor marca profesional en los playoffs, y aportó 27 puntos que ayudaron a los Jazz a completar otra exhibición ante los Nuggets de Denver a los que derrotaron por 124-87 y lograron la segunda victoria consecutiva que les da la ventaja (2-1) en la serie.

El pívot francés Rudy Gobert logró un récord como profesional en los playoffs al conseguir 24 puntos, y también dominó en el juego interior al acabar el partido con 14 rebotes. Además, Donovan Mitchell sumó 20 puntos.

A los Nuggets les pesó demasiado el flojo partido de sus dos estrellas Nikola Jokic y Jamale Murray. El pívot serbio se quedó en 15 puntos y el base canadiense solo pudo sumar 12 tantos.