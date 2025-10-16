Fernando Cocho, analista de inteligencia: "Donald Trump está usando la estrategia del loco, dice en voz alta cosas que nadie se atreve a decir porque tiene detrás 25 servicios de inteligencia"

La administración estadounidense ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela, una información adelantada por The New York Times y confirmada por el propio Donald Trump. El expresidente ha justificado la decisión por dos razones: "Vaciaron sus prisiones y nos enviaron criminales", ha asegurado, y por "las drogas que vienen de Venezuela". Ahora, ha añadido, "vamos a pararles también por tierra".

La 'estrategia del loco'

Para analizar esta cuestión, el programa 'Herrera en COPE' ha contado con el analista de inteligencia Fernando Cocho, quien ha explicado en la sección de Jorge Bustos que la clave de este movimiento es "la política de lo que Kissinger llamaba la estrategia del loco". Según el experto, esta táctica consiste en que Trump "dice cosas que todo el mundo sabe pero nadie se atreve a decir, la dice en voz alta, la dice directamente".

Con este gesto, el exmandatario estadounidense lanza un mensaje contundente que se aleja de los canales diplomáticos habituales. "Está diciéndote a las claras lo que en diplomacia no se dice, es decir, yo mando y voy a hacer lo que me dé la gana", ha resumido Cocho. Lo hace, además, con "el respaldo de un gran ejército" y de los servicios de inteligencia de Estados Unidos.

Carta blanca para la CIA

El analista ha diferenciado entre una operación clandestina, "que no suele salir nunca a la luz", y una operación encubierta, que busca la "desestabilización, eliminación o modificación de la política de un país". La confirmación pública de Trump supone una "declaración pública explícita de que se están haciendo, que se van seguir haciendo".

EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU.

Una vez que el presidente da una orden general, la CIA tiene vía libre para actuar fuera de sus fronteras. Fernando Cocho ha sido tajante al respecto al afirmar que "no hay absolutamente ningún límite". El presidente da una acción general y "a partir de ahí significa carta blanca para hacer cada una de las acciones que se consideren pertinentes por parte de los servicios de inteligencia", ha detallado.

Una práctica tradicional

Este tipo de intervenciones no son una novedad. Como ha recordado Cocho, "siempre se han hecho [operaciones] encubiertas en Hispanoamérica, es algo muy tradicional por parte de Estados Unidos", mencionando los casos de Cuba, Nicaragua, Panamá, Chile o Argentina. La diferencia, insiste, es que ahora se proclama abiertamente.

Donald Trump dice cosas que todo el mundo sabe pero nadie se atreve a decir" Fernando Cocho Analista de inteligencia

Estas operaciones, ha concluido el experto, pueden incluir "acciones subversivas, acciones de sabotaje o sencillamente procesos de influencia económica", como el "soborno a presidentes o a diputados".