Cosas de Radio Patio: Fun, fun, fun

La Navidad, ese bonito momento de paz y felicidad. ¿Para quién ? A mi me está superando sin empezar. Y en casa, de lo más light, sencillo y sin grandes multitudes.

¿Sabéis que los niños están de vacaciones? Pues sí. Mi vecino de abajo debe flipar. Mi hijo corre por el pasillo, dando patadas a un mini balón, prácticamente a cualquier hora.

Los que van en coche por la mañana, hacen el típico comentario.."cómo se nota que no hay colegio!"

Y desde las 10 de la mañana, incluso antes, puedes ver a padres y madres paseando con sus hijos, llevándoles a sitios muy navideños, de entretenimiento infantil, sobre todo. Su objetivo no es solo que los niños disfruten, que también, pero es que en casa más de tres horas....No hay quien pueda.

Yo estaría tan a gusto, pero hay que poner paz cada minuto, inventar, pintar, contar, planchar, cocinar, limpiar, limpiarles, adornar y organizar. ¿Y mis vacaciones navideñas?

Pues eso, a la calle aunque haga frío.

Y luego está ese cúmulo de obligaciones extras, como hacer de paje real. Todos los años me pasa igual, no aprendo. Mi típica frase anual, el día 4 de Enero, normalmente, "en septiembre voy a solucionarlo todo". Sí sí, como el año pasado!! Lo mío parece una carrera contra reloj. No encuentro momento para escabullirme, porque esa es otra, la huida del hogar, para enfrentarse al caos comercial. Y mira que a mi gusta ir de tiendas, pero así no.

Para colmo, mi hijo ha escrito la carta a los Reyes Magos y pone, literalmente: “ yo he sido muy bueno, mi hermana muy protestona y por eso creo que me traeréis los regalos que HE PENSADO”

¿Pensado? ¡Los regalos que quiere se escriben!

Y, ahora tengo que hacer que alguien le sonsaque, que no soy adivina.

¡Todo son impedimentos!

En Navidad, en mi familia, sobre todo yo, nos autoimponemos el espíritu navideño, por no huir del país, por los niños, los padres....Y comemos y cantamos y bailamos, lo importante es estar juntos y poder reírnos, cantar, bailar y llorar pero juntos. Y he aquí que lo hacemos a lo grande, por si se acaba el mundo y para que nos quiten lo bailao.

Y nos venimos arriba, que como en Nochebuena seremos pocos, el día 28 de diciembre tenemos cumpleaños de Ana, la mayor, así que 12 a comer, , entrenamiento para Nochevieja pero a mediodía. Que luego se nos hace de noche, juntamos la sobremesa con la merienda y siempre hay quien se queda a dormir, Así de chulitos.

Y cuando me reponga de eso, es Nochevieja. Entenderéis que compre buenos vinos.

¡Ah!, me estoy dando cuenta, que como voy a tener que comer sólo cosas verdes hasta la primavera. Pues tengo que aprovechar y darle vidilla al jamón, que tengo otro esperando en la terraza, no se vaya a estropear.

Esta parte, la de comer, la disfruto porque me vuelve loca el jamón y el marisco. Y aunque tenga que cocinar para un regimiento son mi PELOTÓN y por ellos lo que sea.

Y no me pienso privar de nada. Que el fin del mundo me pille bailando y con el estómago lleno para que no se me suban los espirituosos a la cabeza

Así que mientras consigo que mis hijos estén entretenidos, disfruten de sus vacaciones, vayan al teatro y a sitios chulos sin que nos cueste la paciencia, voy cantando villancicos, sí, contagiando el espíritu navideño. A ellos les encanta, hemos decorado la casa muy a nuestro estilo, a lo grande, con muchas cosas hechas por nosotros y de las que estamos muy orgullosos y con muchas luces. Como si fuera gratis todo. Somos así. Y la española cuando canta....

No colará si a estas alturas les digo que han suspendido la Navidad ¿no?

Bueno vamos a ir poco a poco, día a día, sin batir récords para poder llegar al 2019 lo más decentemente posible.

Feliz Navidad, felices vacaciones escolares, felices reuniones familiares y atracones varios. Salud y paciencia para no aguar la fiesta a nadie. Y alegría, mucha alegría. que a los que nos faltan, desde allí no les gusta vernos tristes y aunque les echemos cada día más de menos, las lágrimas pueden hacer que nos perdamos momentos preciosos. La procesión va por dentro y si mi madre es capaz de levantarse, sonreír y cantar, pues yo también.

Fun, fun, fun. Os dejo un villancico, moderno y bonito. No os perdáis el video

Cantad, sonreíd, abrazad, besad y rezad. Que los niños os contagien su alegría e ilusión. FELIZ NOCHEBUENA Y FELIZ NAVIDAD