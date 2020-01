De 'ex yerno' de Isabel Pantoja a máquina de dinero. Esto es todo lo que cobra Omar Montes

Corría el año 2013 cuando conocimos a Omar Montes como concursante de 'Hombres, Mujeres y Viceversa', pero fue como pareja de Isa Pantoja, "Chabelita", como saltó a la fama y al panorama social. Sus idas y venidas con la hija de Isabel Pantoja han llenado cientos de horas de televisión y páginas de revistas del corazón.

Varios años después y tras dos pasos por realitys, Omar Montes se ha quitado la etiqueta de "exnovio de..." y ahora su imagen se ha convertido en una máquina de hacer dinero y su música acumula miles de visualizaciones.

Así lo confirmaba la periodista Adriana Dorronsoro en 'El programa de Ana Rosa', donde no solo se hablaba de los 200.000 euros que se ingresó como ganador de 'Supervivientes 2019', sino de todo el éxito de Montes.

Ya se le pudo ver al cantante en la gala de los Premios Odeón, donde estaba nominado a Mejor Canción, con un look que rondaría los 8.000 euros según el programa matinal de Telecinco. Y esto no acaba aquí, ya que el cambio de imagen que ha supuesto 'Supervivientes' para el de Pan Bendito, ha hecho que su figura como artista esté al alza, y que según informa Dorronsorro, el cantante tiene un chacé de 12.000 euros por concierto. Esta cifra supondría que si Montes realiza una media de 8 y 10 conciertos al mes puede llegar a ganar hasta 120.000 euros mensuales con su actividad como cantante.

Continuaban contando en 'El Programa de Ana Rosa', que las fiestas privadas también supondrían un buen grueso en sus ingresos, ya que el caché para este tipo de eventos se elevaría hasta los 20.000 euros. A todo este dineral habría que sumarle el dinero que generan las descargas y reproducciones de sus grandes éxitos que podrían oscilar alrededor de los 5.000 euros, ya que canciones como Alocao superan los 30 millones de reproducciones.

Todo son buenas noticias para Omar Montes, ya que en las últimas semanas se confirmaba que además de la música, el madrileño se va a convertir en una figura de la moda ya que ha fichado por Nike, y en los próximos meses podremos contar con una colección de zapatillas que llevará el nombre de 'Illuminati Collection'.

Entre tanto éxito, el propio Omar se ha atrevido a admitir que "hizo trampas" para ganar 'Supervivientes'. Lo hacía en el programa 'Hoy no se sale' de U-Beat "hice muchísimas trampas para poder ganar", "¿Cuándo las cámaras no grababan te comes un Kinder Bueno?", preguntó sorprendido Ibai Gómez, el presentador de este formato. "Ojalá... si perdí 300 kilos. Era un oso amoroso y salí convertido en Aquaman", terminaba Montes.