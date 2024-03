Si buscas una vivienda, ya sea para comprar o para alquilar, sabrás que el asunto está cada vez más peliagudo. Porque sí, los precios están por las nubes, suelen ser pequeños y no sueles tener opción a irte tú solo por todas estas razones. De esta manera, encontrar uno que cumpla con todas tus condiciones y no sea insalubre, es algo que se torna imposible.

Por eso, normalmente tendemos a compartir piso y a encontrar las opciones más baratas para evitar gastarnos todo nuestro sueldo en nuestra vivienda. Por eso mismo, y en vista de que adquirir una vivienda es tarea imposible, la opción más asequible suele ser la del alquiler. Claro, que encontrar el piso perfecto es bastante complicado.

Si no, que se lo digan a este padre de familia, que fue a visitar un piso para alquilar, y para ello, contactó con una inmobiliaria. Ahí le enseñaron varios pisos, y, al llegar al último, la agente inmobiliaria reveló, sin querer, un secreto que no debía haber hecho.

"Nosotros vimos un par de pisos en 2010, el primero con el lavabo en el patio de luces, y al visitar el segundo nos dice: "¡Y este no tiene aluminosis!" A lo que respondí "¿Entonces el anterior sí?", se hizo el silencio..."contaba en X, la antigua Twitter, este hombre.

La aluminosis es cuando el hormigón que contiene una vivienda va perdiendo propiedades y, aparte de un visible desgaste, pone en peligro la estabilidad del propio edificio. Algo a lo que hay que poner remedio inmediatamente.

Cuenta que después de eso visitaron algún piso más, pero no quisieron prestar atención.

Visita un piso y el casero le hace una petición que le hace replantearse alquilarlo

Es lo que le pasó a un usuario de X, antiguo Twitter, que contaba en la red social la inverosímil visita que tuvo a un piso. Y es que lo gestionó todo a través de una inmobiliaria, y en ese momento, cuando encontró uno para su familia, decidió enseñárselo. Lo que no esperaba es que el casero, a través de la inmobiliaria, les pidiera algo.

"El de una inmobiliaria nos sugirió ir a ver un piso haciéndonos pasar por repartidores de Amazon o para revisar la caldera porque los antiguos inquilinos aún no podían saber que el casero pensaba venderlo" contaba en sus redes sociales.





Contaba en sus redes sociales que, les pareció tan extraño, que solo atinaron a poner una cara de estupefacción. Finalmente, se debieron replantear la situación, porque contaba en sus redes sociales que le pareció una situación de novela y de serie.

Tanto que uno de sus seguidores le explicaba que era una situación para "flipar".

Alquilan un piso y a los meses descubren el desagradable contenido de un cajón del baño

Para tener un piso en mejores condiciones, que sea amplio y puedas tener más espacio, y no gastarte un dineral en ello, las personas tienden a compartir piso. Claro, compartes gastos y te aseguras encontrar algo antes, pero, por otra parte, tienes que convivir con esa persona.

Y eso no es nada fácil, porque de un amigo, puede pasar a todo lo contrario. La convivencia no es algo simple y hay que poner todos de su parte. Si no, que se lo digan a Patricia, una joven que fue con un amigo suyo a alquilar un piso y, después de verlo, decidieron que era perfecto para ellos.





Así que estuvieron unos meses viviendo ahí, compartiendo piso y estancias, sin haber reparado nunca en que uno de los baños que tenía la casa tenía una desagradable sorpresa. Algo que, sí, nunca te habrías esperado.

"Una vez alquilado el piso junto con un amigo, nos encontramos uno de los cajones del baño lleno de uñas. DE UÑAS" decía esta chica en X, el antiguo Twitter.