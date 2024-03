¿Se puede vivir de las redes sociales? "Genera mucha incertidumbre"

Nació hace 11 años y se ha convertido en una de las páginas online referencia en Cantabria. Hablamos de "Postureo Cántabro", un espacio dedicado exclusivamente a dar voz a lo que sucede en torno a nuestra comunidad. Más de 100.000 seguidores, repartidos entre todas las plataformas, tienen la posibilidad de estrechar su vinculación con Cantabria a través de los diferentes post diarios que Richard Noya, CEO de "Postureo Cántabro", publica en su perfil.

¿Cómo surgió la idea de crear una red social cuyo único propósito fuera el de compartir contenido relacionado con Cantabria?. "Yo de profesión soy militar. Estaba destinado en Canarias y la morriña de la "tierruca" me llevó a plantearme la fundación de la página", confiesa Richard, que "compartía frases típicas de cosas que hacíamos en Cantabria y, a medida que iba creciendo, el contenido se iba transformando".

Pero lo que empezó siendo un pasatiempo, con los años, se ha ido convirtiendo en un sustento importante dentro de la economía personal de Richard: "El cambio de "lo hago porque me gusta" a "esto es mi medio de vida" es importante. Te obsesionas más, tratas de generar contenido y monetizarle... y muchas veces eso se traduce en incertidumbre y ansiedad".

A día de hoy, Richard considera que este modelo de negocio puede ser perfectamente viable de cara a su futuro profesional: "Me he ido formando a lo largo de los años que he mantenido activa la página. Sinceramente, esto me gusta, me apasiona. Tengo casi 41 años y llevo desde los 9 con un ordenador en mi casa. Cuando mis amigos jugaban al fútbol los sábados, yo me iba a dar clases de informática. No es algo que me queme. Me veo con temas relacionados con las redes sociales y la tecnología, aunque nunca sabes lo que te puede deparar la vida".

"DE LAS REDES SE PUEDE VIVIR"









Por último, Richard no ha querido eludir la pregunta acerca del sueldo que le genera su página: "No tengo problema en decírtelo. Soy mileurista. De las redes, se puede vivir. No de manera muy ostentosa, pero sí que te puede dar como para vivir".