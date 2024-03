Alquilan un piso y a los meses descubren el desagradable contenido de un cajón del baño: "Cortaditas"

Por todos es sabido que, lo que es alquilar un piso, no es tarea fácil. Tanto menos en las ciudades grandes, donde el alquiler está por las nubes y la oferta es escasa. Problemas para alquilar los hay y muchos, porque hay mucha más demanda para la oferta que hay, y los precios tienden a ser desorbitados, aunque mires pisos más pequeños.

Por eso, para tener un piso en mejores condiciones, que sea amplio y puedas tener más espacio, y no gastarte un dineral en ello, las personas tienden a compartir piso. Claro, compartes gastos y te aseguras encontrar algo antes, pero, por otra parte, tienes que convivir con esa persona.

Y eso no es nada fácil, porque de un amigo, puede pasar a todo lo contrario. La convivencia no es algo simple y hay que poner todos de su parte. Si no, que se lo digan a Patricia, una joven que fue con un amigo suyo a alquilar un piso y, después de verlo, decidieron que era perfecto para ellos.



Así que estuvieron unos meses viviendo ahí, compartiendo piso y estancias, sin haber reparado nunca en que uno de los baños que tenía la casa tenía una desagradable sorpresa. Algo que, sí, nunca te habrías esperado.

"Una vez alquilado el piso junto con un amigo, nos encontramos uno de los cajones del baño lleno de uñas. DE UÑAS" decía esta chica en X, el antiguo Twitter.

Como su historia no podía pasar inadvertida, una chica le preguntó en qué estado se encontraban esas uñas, y ella explicó que "cortaditas". Una absoluta asquerosidad.

Con esas condiciones, es normal que haya historias de búsqueda de viviendas de lo más anecdóticas.

Y es lo que le pasó a un usuario de X, antiguo Twitter, que contaba en la red social la inverosímil visita que tuvo a un piso. Y es que lo gestionó todo a través de una inmobiliaria, y en ese momento, cuando encontró uno para su familia, decidió enseñárselo. Lo que no esperaba es que el casero, a través de la inmobiliaria, les pidiera algo.

"El de una inmobiliaria nos sugirió ir a ver un piso haciéndonos pasar por repartidores de Amazon o para revisar la caldera porque los antiguos inquilinos aún no podían saber que el casero pensaba venderlo" contaba en sus redes sociales.





Contaba en sus redes sociales que, les pareció tan extraño, que solo atinaron a poner una cara de estupefacción. Finalmente, se debieron replantear la situación, porque contaba en sus redes sociales que le pareció una situación de novela y de serie.

Tanto que uno de sus seguidores le explicaba que era una situación para "flipar".

En concreto, Carlos Herrera ha asegurado que "en la Campana se alquilan muchos pisos (a 6.000 euros). A ese precio, y a mayor precio. Pero bueno, es lo que vale. Ves lo que ves".





La zona a la que ha hecho referencia Herrera, 'La Campana', es uno de los lugares en los que se concentran más pisos en alquiler. ¿Y a qué se debe esto? Pues a que este barrio es el kilómetro 0 de todas las cofradías de Sevilla, que tienen como destino una estación de penitencia a la Catedral. Para llegar a la Catedral hacen un recorrido común, que entra por 'La Campana', que es la Plaza del Duque de Sevilla, recorren la calle Sierpes, la avenida, entra en la Catedral, salen y cada una se va a su casa.