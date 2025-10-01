Violeta, experta en derecho: "Pagar por renovar el DNI es obligatorio, pero hay una exención para no abonar la tasa y te puedes aprovechar"

La abogada conocida en TikTok como @violetis.g ha desvelado un método para no tener que abonar las tasas de renovación del Documento Nacional de Identidad. En un vídeo que ha captado la atención de miles de usuarios, explica cómo aprovechar una de las exenciones oficiales para obtener el DNI gratis. Aunque la norma general es que renovar el DNI tiene un coste, Violeta recuerda que existen excepciones que permiten ahorrarse los 12 euros que cuesta el trámite.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) es esencial en España para la identificación personal, y su tenencia y vigencia son obligatorias. Por ello, todos los aspectos relacionados con sus tasas, ya sea para obtenerlo por primera vez o para renovarlo, son de gran relevancia. El coste de renovar el DNI en 2025 es de 12 euros, una tasa que se aplica tanto por caducidad como por pérdida, robo o deterioro, y que se mantiene sin cambios desde 2018.

¿Cuándo es gratis renovar el DNI?

La clave del truco de Violeta reside en una de las exenciones que contempla la ley. "Vas a la comisaría, dices que quieres renovarte el DNI porque tienes otra dirección, entonces te sale gratis", explica en su vídeo. De este modo, el nuevo documento emitido ya cuenta con una nueva fecha de validez, posponiendo la siguiente renovación durante años y sin haber pagado nada.

Europa Press Imagen de un DNI de España

Este consejo es aplicable para una gran cantidad de personas, ya que como ella misma comenta, es muy fácil que te hayas mudado "a estudiar a otro sitio o te hayas independizado". La exención de tasas se aplica oficialmente si la renovación se debe a un cambio de domicilio, a la variación de datos personales o si se es miembro de una familia numerosa, lo cual debe acreditarse. También están exentos los menores de 14 años de familias que hayan solicitado el Ingreso Mínimo Vital. Para saber en detalle cuánto cuesta y en qué casos es gratis renovar el DNI, es útil consultar la información oficial.

Proceso de renovación y documentación necesaria

Para cualquier renovación, es imprescindible solicitar cita previa. Este trámite puede realizarse a través de la web oficial, donde se puede acceder con los datos del DNI actual o mediante un certificado electrónico, como el que ofrece el DNI digital. También existe la opción de pedir cita por teléfono en el número 060, con coste de llamada local.

La documentación necesaria para la renovación varía según el motivo. Por caducidad, se debe presentar el DNI anterior y una fotografía reciente. En caso de cambio de domicilio, además de la foto y el DNI anterior, se necesita un certificado de empadronamiento con menos de 90 días de antigüedad, aunque se puede autorizar la consulta telemática de los datos.

EFE DNI digital

Es importante destacar que, hasta hace poco, solo se podía pagar en efectivo, pero ahora ya se puede pagar con tarjeta el DNI en comisaría. Si se opta por el efectivo, se recomienda llevar el importe exacto de 12 euros para agilizar el proceso.

Planificar la renovación con tiempo es crucial. Los retrasos son frecuentes, sobre todo antes de periodos vacacionales, y en algunas comisarías las listas de espera pueden superar los dos meses. Tener el DNI caducado puede arruinarte unas vacaciones, por lo que es fundamental estar atento a la fecha de caducidad, que permite la renovación hasta 180 días antes de que expire.