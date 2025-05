El detalle del DNI que puede arruinarte las vacaciones si no lo tienes en cuenta

Valencia - Publicado el 31 may 2025, 10:15

Ya está todo listo. Has reservado el hotel, comprado los billetes de avión o tren, preparado la maleta e incluso has trazado una ruta perfecta para aprovechar cada minuto del viaje. Pero hay algo esencial que muchas personas olvidan revisar: la fecha de caducidad del DNI o del pasaporte. Y ese pequeño detalle puede convertir tus vacaciones soñadas en un plan frustrado.

Desde la Policía Nacional insisten en un mensaje para los viajeros: “Misión: no quedarte en tierra”. Porque sin documentación en vigor, simplemente no puedes viajar. Un DNI caducado puede suponer que no te permitan embarcar en un avión, acceder a tu alojamiento o cruzar una frontera. Y en el caso del pasaporte, las restricciones son todavía más estrictas dependiendo del país de destino.

La campaña recuerda que es posible renovar el DNI hasta seis meses antes de su caducidad y el pasaporte hasta un año antes. Una previsión que puede evitar muchos disgustos, especialmente en épocas de gran demanda como el verano, cuando los plazos para conseguir una cita previa pueden alargarse.

El procedimiento para renovar los documentos es sencillo: basta con pedir cita previa en la web oficial www.citapreviadnie.es. A través de ese portal se puede gestionar tanto la renovación del DNI como la del pasaporte, eligiendo fecha, hora y comisaría. También se puede consultar qué documentación llevar y el importe de las tasas, que debe abonarse en el momento de la renovación.

Uno de los aspectos más importantes que destaca la Policía Nacional es la necesidad de comprobar los documentos de todos los miembros de la familia, especialmente en el caso de los menores. Muchos padres preparan con ilusión un viaje al extranjero y descubren en el último momento que el pasaporte del niño ha caducado, echando por tierra toda la planificación.

“El único viaje que harás con los documentos caducados será el de vuelta al sofá de tu casa”, advierten con ironía en la campaña. Pero más allá del tono desenfadado, la advertencia es muy real: ninguna aerolínea ni frontera exterior permite viajar con documentación caducada, ni siquiera si la fecha de caducidad es reciente o “solo han pasado unos días”.

Para los destinos internacionales, además, conviene comprobar los requisitos específicos del país. Algunos Estados exigen que el pasaporte tenga una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada, por lo que tener el pasaporte “casi a punto de caducar” también puede suponer un problema.

Por eso, la recomendación es clara: revisa tu documentación hoy, no cuando falten pocos días para tu viaje. En vacaciones, cada detalle cuenta, y uno tan básico como el estado de tu DNI o pasaporte puede marcar la diferencia entre disfrutar o quedarte en tierra.