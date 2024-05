Una nutricionista desvela el alimento que consume cada día para alargar su vida: "Es mi mejor amigo"

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación más, donde muchos profesionales aprovechan para divulgar contenidos de interés para los usuarios. Cada vez ese más habitual encontrar expertos de todo tipo hacer uso de ellas para transmitir sus conocimientos. Y uno de esos espacios es el pódcast de Jordi Wild, quien cuenta con millones de suscriptores en su canal de YouTube. En él, Jordi Carrillo combina entrevistas y debates con famosos de todos los ámbitos.

De hecho, Forbes lo ha elegido entre los 50 pódcast más importantes del momento. Saltó a la fama en la plataforma de vídeos y desde ahí, su éxito no hizo más que crecer. Y es que una de sus últimas entrevistas ha sido a Isabel Viña, MIR de Endocrinología y Nutrición, quien ha desvelado el alimento que consume de forma sistemática para alargar su vida y regular su sistema hormonal.

Jordi pregunta a Viñas qué alimentos "son básicos, impresionantes, espectaculares para regular nuestro sistema hormonal". Inmediatamente, la facultativa asegura que no va a referirse a un alimento, sino más bien a un único nutriente, y es la fibra.

"Es mi mejor amigo", apunta en el vídeo. "Yo siempre digo que ante la duda, verdura", agrega. Y es que explica que se ha demostrado que la fibra es capaz de "reducir el riesgo de muerte por todas las causas, además que la fibra, tan de moda que es, regula la microbiota de manera natural y además la fibra es protectora a nivel de demencia".





Así las cosas, Viñas subraya que un reciente estudio ha demostrado que "un aumento del consumo de vegetales de hoja verde ha demostrado reducir el riesgo de alzhéimer, que es la primera causa de muerte en mujeres". Por ello, ha explicado que hay una serie de alimentos que contienen grandes cantidades de fibra: "Legumbres, los cereales integrales y los frutos secos".

"Yo sin duda, si te tuviera que decir algo, fibra, fibra, fibra, fibra. Me da igual, ya no entro en el debate de carne, no carne, azúcar... mira, me da igual, pero tome fibra", ha agregado.





Jordi Wild agrega que estos alimentos van a "alargar la vida, tal cual". Una premisa a la que responde la nutricionista: "Tal cual".

Puedes ver el vídeo completo aquí:









El aviso de la nutricionista Boticaria García a los que toman legumbres en su dieta

Y es que de los alimentos más ricos en fibra son, precisamente, las legumbres. Un grupo de alimentos muy amplio que contiene una cantidad importante de nutrientes para nuestro organismo. Entre otras cosas ofrecen fibra, hidratos de carbono y proteínas vegetales. A su vez, dentro de las legumbres encontramos diferentes tipos como las lentejas cuyo integrante fundamental es el hierro que aportan; los garbanzos que Aportan además calcio, potasio, magnesio y hierro vegetal o las judías negras, blancas y pintas, que poseen una gran proporción de proteínas, especialmente las negras.

No obstante, es necesario prestar atención a la presencia de antinutrientes, uno de los elementos más desconocidos y temidos a la vez en el campo de la nutrición, unos compuestos que existen de forma natural en los alimentos, no son la respuesta de una alteración de los mismos. Y sobre ellos habló hace unos días la doctora en Farmacia y nutricionista Boticaria García, quien ha ganado especial repercusión a través de sus redes sociales y sus apariciones en distintos medios de comunicación.

En un vídeo publicado en su perfil de Instagram, la nutricionista habla expresamente de los "antinutrientes" de las legumbres. Así las cosas, explica que "las lentejas y los garbanzos son listísimos y desde hace miles de años han desarrollado mecanismos para defenderse y poder sobrevivir para que los animalitos no se los quieran comer". El problema es que esos mecanismos de defensa, a los humanos "tampoco nos sientan muy bien".

El vídeo completo puedes verlo aquí: