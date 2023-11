Juanma Castaño descubre el pódcast de Jordi Wild y opina sobre The Wild Project: "Muy fan"

En 2022, lo más escuchado en la radio deportiva española fue Juanma Castaño. En ese mismo año, lo más visto en YouTube fue The Wild Project. El pódcast de Jordi Wild ha crecido como la espuma. Uno de los comunicadores más influyentes del país ha hablado de otro en El Partidazo de COPE a raíz de los grandes datos de audiencia en pódcast que tiene el programa. Mientras Alberto Arauz comentaba los mensajes al comunicador asturiano, este ha mencionado al catalán que ha revolucionado la comunicación con sus entrevistas que se hacen virales.

Tras la pandemia, el espacio dirigido por Juanma Castaño ha experimentado un crecimiento sostenido hasta los 44,6 millones de reproducciones anuales; un 110% más en comparación con el mismo periodo de 2020. Además, el mejor análisis de las principales competiciones deportivas y el testimonio de los protagonistas de la actualidad también han llevado al programa a colocarse, de manera recurrente, entre los más consumidos a nivel general en las principales plataformas. El Partidazo de COPE comparte este privilegio de forma habitual con The Wild Project de Jordi Wild.

Quién es Jordi Wild

Jordi Carrillo de Albornoz Torres puede no parecer un nombre muy salvaje como Jordi Wild, pero con millones de suscriptores en su canal de Youtube y su pódcast, donde combina entrevistas y debates con famosos de todos los ámbitos, es cada vez más escuchado. Tan importante es que Forbes lo ha elegido entre los 50 pódcast más importantes del momento. Saltó a la fama en la plataforma de vídeos y a partir de ahí, todo lo que ha tocado lo ha convertido en oro. Nacido en 1984 en Manresa, Barcelona, trabajó hasta cinco años solo en la producción teatral, protagonizando varias obras de teatro y hasta cortometrajes.

El creador de contenido estudió Psicología antes de dedicarse a estar delante de las cámaras. En 2013 decidió darle una oportunidad a YouTube con 'El rincón de Giorgio', su primer canal. Desde entonces, ha ido intercalando períodos de dedicarse a su profesión de siempre y a las redes sociales. Con esta misma comenzó su pódcast en 2020, ahora convertido en su mayor fuente de exposición e ingresos, con dos capítulos por semana. Desde entonces, ha seguido creciendo entrevistando a grandes personalidades como Piqué o ElXokas.

La opinión de Juanma Castaño

"Hay mucha gente nos escucha en pódcast, eh, es increíble", comienza remarcando Juanma Castaño, "los datos de descargas cada semana son increíbles". En 2022, COPE registró el dato más alto de reproducciones de audio bajo demanda de sus programas deportivos en su historia. En total, en el primer año completo sin restricciones, El Partidazo de COPE, liderado por Juanma Castaño, y Tiempo de Juego, con Paco González y Manolo Lama, acumularon 52 millones de reproducciones en COPE.es y en las principales plataformas online.

Juanma Castaño sigue alucinando con "la posición en la que está El Partidazo de COPE al lado de gente supertop en el mundo pódcast". Fue en ese momento en el que desveló que es "muy fan de The Wild Project de Jordi Wild": "Lo he descubierto, no hace mucho y hace unas entrevistas impresionantes, muy interesantes". "Es un tío que tiene una conversación fantástica", remarca. Desde temáticas criminales y hasta bienestar, también pasando por el deporte, el youtuber captó la atención del presentador del programa más influyente de la radio deportiva nacional.