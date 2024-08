Una española en Estados Unidos revela la costumbre que hay en España y que su marido no entiende: "Alucina"

Cuando salimos de España nos encontramos con unas costumbres muy distintas a las nuestras. Estados Unidos es uno de esos países que destaca por una cultura un tanto peculiar, donde llaman mucho la atención todas aquellas que no forma parte de su cultura. Y entre esas costumbres fuera de lo común destacan, fundamentalmente muchas de las españolas. Y es que, en el fondo, y por mucho que digan, España es un país particular donde tenemos unas costumbres muy arraigadas.

Muchas de ellas tienen que ver, además, con la cocina. Ya no solo hablamos de nuestra gastronomía o nuestros horarios de comidas o cenas, entre otras cosas. No obstante, también destacan muchos de los hábitos que tenemos a la hora de cocinar. Hábitos que, en cualquier caso, en países como Estados Unidos no entienden.

La costumbre española que deja alucinados a los estadounidenses

Ana Gildersleeve es una española que vive en Estados Unidos y triunfa en TikTok por sus vídeos mostrando cómo es la vida allí, donde además compara su estilo de vida con el que hay en España. En esta ocasión hablamos de un vídeo de hace unos meses, que acumula miles de reproducciones y tiene decenas de comentarios. En el vídeo, aparece ella volcando el aceite usado de la sartén en un bote de vidrio.





"Eres de España y tu marido americano te pregunta por qué guardas el aceite de oliva usado en un bote de vidrio", escribe la española en el vídeo. En la descripción, además, agrega: "¿Eres de España si no guardas el aceite de oliva usado en un recipiente?".









Una costumbre que en nuestro país está muy arraigada, pero que no lo está en Estados Unidos. De hecho, muchos estadounidenses alucinan al verlo, tal y como dejan en evidencia muchos de los usuarios americanos a los que ha llegado este vídeo.

"¿Por qué? ¿Para reducir los residuos o porque sabe mejor?", "¿Tienes problemas para conseguir aceite de oliva en Kansas?", ¿Y qué haces después con él?", "¿No es poco saludable reusarlo?" o directamente "Espera... ¿por qué?", son solo algunos de los mensajes que americanos han escrito, dejando así entrever su clara sorpresa al conocer esta costumbre.

Sin embargo, no todo eran comentarios de asombro, ya que los españoles hicieron también acto de presencia para confirmar que sí es una costumbre muy típica en nuestro país. Y lo hicieron, de hecho, dando consejos o haciendo comentarios al respecto: "El mejor truco que vi para el aceite de oliva es poner un filtro de cafetera (de los de papel) en el tarro para colarlo al echarlo, así queda limpio", escribió un usuario de TikTok.





"Pero no lo pongas en una botella transparente, ponlo en una más oscura", escribió otra seguidora, dejando así claro que es una costumbre que ya conoce de sobra y de ahí que haga esa recomendación. Ahora bien, no solo españoles, sino que personas de otras partes del mundo dejaron claro que en sus países también tienen esta costumbre.

"Yo soy de Venezuela, en mi casa a veces se deja en una sartén en el horno y a veces al frasco" o "Portuguesa aquí y también lo hacemos", escribieron estas dos usuarias de TikTok.

Una española que vive en Estados Unidos va a tirar la basura y no da crédito a lo que encuentra

En TikTok conocemos todo tipo de historias de lo más variopintas, pero son cada vez más españoles en Estados Unidos los que aprovechan sus perfiles para compartir vídeos de todo tipo. En COPE hablamos hace unos meses de Nuria, una española que vive en Estados Unidos y que se ha popularizado por mostrar lo que tiran a la basura los estadounidenses. En este vídeo, la española se encuentra, en primer lugar, una aspiradora de la marca Dyson que, para su sorpresa, funciona como si estuviera nueva.

"No te creo, ¿qué hago? ¿La dejo? Es que no la voy a dejar, me la voy a llevar, la mía está empezando a fallar y la que cogí en el anterior, solo tiene esta parte", comenta la joven realmente sorprendida.

En la basura también hay una bici que no tiene sillín y un saco de arena, sin abrir, para tus plantas. En su búsqueda, también dan con una barbacoa y no es la primera que encuentran. Además, hay una impresora que aparentemente está en buen estado y un dispensador de agua que "vale una pasta".