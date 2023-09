Una española en EE.UU, a cuadros tras comprar los ingredientes para hacer un plato español: "Miedo"

La historia que te acercamos ha corrido como la pólvora a través de redes sociales. La protagoniza una joven española que vive en Estados Unidos y que ha decidido ir al supermercado. Pero ha acudido para hacer una comprobación: ¿cuánto cuesta hacer allí una tortilla de patatas? Ya te anticipamos que un buen pellizco.

Al arranque del vídeo que ha compartido a través de TikTok asegura que tiene miedo. Inmediatamente después, ha contado lo que necesita comprar: "patatas, huevos, cebollas y aceite, que es lo que más miedo me da". Además, ha incidido en que el litro de aceite más barato se aproxima a los 9 euros. "No sé yo si es barato o caro. No tengo ni idea".

El precio total de esos ingredientes ha sido de 14,20 dólares y ha sentenciado a sus seguidores lo siguiente: "Un poco caro, pero tuve que comprar la botella de aceite entera". Los usuarios comparten su frase de cierre del vídeo, aunque también le recuerdan que no es tan caro comparado con nuestro país.

"El aceite está al mismo precio que en España" o "pues está casi al precio de España el aceite", son algunos de los mensajes que pueden leerse en los comentarios de este vídeo que tienes aquí disponible y que ha sido compartido a través de TikTok.

El motivo por el que el aceite de oliva está más barato en Portugal que en España: "Hay una explicación"

El aceite de oliva virgen extra se ha convertido en un producto prácticamente de lujo en nuestra dieta. Y el vídeo de la joven española que vive en EE.UU es un buen ejemplo de ello. En nuestro país, los consumidores están atravesando su momento más crítico, ya que en estos instantes hay que hacer malabares para poder hacerse con una botella de un litro porque está por encima de los 10 euros.

Desde el inicio de este verano, cada vez son más los españoles que acuden a Portugal para comprar aceite de oliva. Un caso concreto es el de María José, que vive en Tuy, Pontevedra, y explicaba en 'La Tarde' que en Portugal "hay ofertas, pero la botella es de 750 ml, el otro día compré a 6,85 euros de una marca buena de virgen extra y en España me costó de una marca conocida de Jaén por 37 euros", aunque era la garrafa de 5 litros.

