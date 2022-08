Una clienta pide un vaso de agua en un bar y se vuelve viral por la inesperada respuesta del camarero

Ir de bares o restaurantes es una acción muy habitual en España. Son muchos los que aprovechan al salir del trabajo para ir a tomarse una caña o unas raciones con amigos, familia o pareja. Otros optan por dejar este plan para el fin de semana, cuando el vermut de los domingos es una cita obligada.

Uno de los grandes debates cuando vamos a un bar es el agua. Y es que son muchos los clientes que apuestan por el agua mineral, mientras otros prefieren el agua del grifo, ya que suele ser gratuita. De hecho, en España, desde el pasado 10 de abril, los hosteleros están obligados a no cobrarla. En esta fecha se aprobó la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, en la que en su artículo 18.3 se fija la obligatoriedad de "ofrecer siempre a los consumidores" la posibilidad de "consumo de agua no envasada de manera gratuita" en este tipo de establecimientos, lo que posibilitará la reducción de residuos de envases.

¿Y quién no ha vivido una situación curiosa o llamativa al pedir un vaso de agua en un bar? Es el caso de María Jesús, que se quedó tan sorprendida con la respuesta del camarero a su petición que decidió compartirla en redes sociales, donde se ha hecho viral. "Pido dos vasos de agua", comienza explicando, a lo que el camarero le dice: "Marchando dos zumos de nube".

"La poesía está en todos los sitios. Solo hay que verla", añade la usuaria, cuyo tuit ha obtenido miles de 'me gusta' y cientos de respuestas, compartiendo su asombro, ante la insólita reacción del camarero. María Jesús no ha contado si finalmente se tomó el vaso de agua, algo que presumiblemente sí ocurrió, eso sí, debió de saciarle de manera especial, después de cómo se lo sirvieron.





El precio de una botella de agua en un aeropuerto

Otro tuit viral hace escasas semanas, fue el de una usuaria de Twitter que compartía en su perfil la experiencia que ha tenido al comprar una botella de agua. La situación se ha vivido en un aeropuerto y allí, la usuaria en cuestión asegura haber pagado 16 euros por dicho producto. "Que bien me acaba de sentar la botellita de agua de 16 euros que me he comprado en el aeropuerto, sabía como diferente", se puede leer en el mensaje que ha escrito.



El tuit se ha hecho viral y ha llegado a miles de personas, tiene cerca de 9.000 'me gusta' y acumula más de 500 respuestas. Entre ellas podemos ver a usuarios incrédulos ante la situación, a otros que se ríen e incluso a algunos que apuntan que, si les hubiera pasado a ellos, no habrían aceptado pagar dicha cantidad de dinero por, tan solo, una botella de agua.

Que bien me acaba de sentar la botellita de agua de 16 euros que me he comprado en el aeropuerto, sabía como diferente. — Patricia Espejo (@PatMirror) April 15, 2022