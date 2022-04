Una española pide una cerveza con limón en Portugal y lo que le sirven la deja sin palabras: "Encima..."

Que España es un país cervecero es innegable. El consumo de este tipo de bebida ha aumentado en los últimos años y nos ha convertido en uno de los países del mundo que más cerveza consume. Cualquier hora es buena para pedir una cerveza y no importa la compañía. Tampoco el tiempo que haga en la calle ni la temperatura. Lo que está claro es que la cultura popular de "ir de cañas" está muy arraigada. No importa que la cerveza sea en copa o en jarra, que tenga más o menos espuma, en tercio o en caña.

Lo que está claro es que para gustos los colores pero todos estamos de acuerdo en que no hay nada mejor que una buena cerveza con buena compañía. No obstante, el concepto de cerveza no parece estar demasiado extendido en otras partes de Europa. O al menos, no como lo concebimos en España. Esta usuaria de las redes sociales ha vivido una situación de lo más surrealista y no ha tenido que irse demasiado lejos para hacerlo: Portugal. La realidad es que al pedir una cerveza con limón en un bar de Portugal, lo que no se esperaba esta española es que le sirvieran esta bebida... y de esta forma.









La divertida anécdota de una española en un bar de Portugal: "La camarera..."

"Pues nos hemos pedido una cerveza con limón en Portugal y la camarera nos ha aparecido con esto", ha escrito la usuaria de Twitter. En la fotografía se puede apreciar, sobre la mesa de una terraza, una sencilla copa de cerveza. Aparte, y sobre un plato pequeño, una rodaja de limón.





La fotografía, como no podía ser de otra forma, se hizo completamente viral y se llenó de mensajes de usuarios que quisieron compartir también sus anécdotas. "A mí ayer por lo menos me lo echaron dentro", compartió otro a modo de respuesta. En la fotografía, una cerveza con una rodaja de limón en el interior.

Otra usuaria quiso compartir otra experiencia que no deja indiferente a nadie: "Encima me cobraron el limón aparte", escribió.





Otros, no obstante, quisieron ofrecer su mano amiga: "Cuando voy a Portugal, en los bares, si pido cerveza, la Sagres o la Super Bock. Si la quieres con limón, puedes pedir la Radler (de Sagres) o la Green (de Super Bock). Recomiendo probar ésta última", escribió este usuario, quien al final aseguró: "Te entienden bien allí por marcas".