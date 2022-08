El truco viral para cortar la sandía de forma rápida que conquista las redes sociales: "Lo necesito"

La llegada del periodo estival supone un cambio temporal en muchos de nuestros hábitos, como por ejemplo los alimenticios. El calor genera una necesidad de incluir en nuestro menús productos más frescos y de temporada. Entre todos ellos, cabe destacar a la sandía fría. Junto al melón,esta pieza de fruta es una de las más consumidas. Su sabor nos permita alimentarnos a la vez que refrescarnos ycombatir así las altas temperaturasque han estado sufriendo todos los españoles durante los últimos meses.

Al igual que sucede con otros alimentos, en este caso fruto de su forma y de la dureza de su corteza, la sandía presenta un problema a la hora de consumirla y es que son muchas las personas que no saben cortarla bien. La situación es tal que, en muchos casos, los consumidores se abstienen de comerla para no tener que partirla.

Llegados a este punto, con la existencia de un nicho por cubrir, muchos son los que se lanzan, con mayor o menor acierto, a intentar encontrar una solución. Y ese es el caso de un usuario de Twitter, el cual ha dado con el truco definitivo para cortar la sandía de una forma práctica y sencilla, al alcance de cualquiera. La eficacia del mismo es tal que ha causado auténtico furor en la red social en la que muchos se preguntan cómo no sabían de la existencia de este invento.

“Grandes genios fueron Mozart, Leonardo Da Vinci y el que inventó el tenedor para cortar sandía en cuadritos”, publica el usuario de Twitter @carlosclavijo22 compartiendo el vídeo de una herramienta especial parta cortar la sandía de dicha forma.





El truco que acumula casi 2 millones de visitas, muestra a través de sus imágenes, una herramienta conformada a partir de un cortador y un tenedor, es decir, un híbrido de ambos. El invento tiene una parte cortadora que sirve para cortar la sandía en cuadraditos a la vez que un tenedor para comerse los trozos cortados.

La viralidad de la publicación fue total. Los distintos usuarios de la plataforma no se hicieron de rogar con sus respuestas: “Eso lo necesito yo que no se cortarla”, “Funciona bien salvo por el detalle de que la sandía al estar apoyada en la mesa sobre el lado curvo, se mueve bastante y hay que aguantarla con firmeza” o “Sí, se vende en Amazon”, son solo algunos de los comentarios más populares publicados.

Además del vídeo con el invento especial para cortar la sandía, el usuario de Twitter también ha compartido otros vídeos enseñando cómo se corta este alimento de una forma sencilla en los lugares más recónditos del planeta. Una serie de vídeos que acumulan también millones de visitas.





¿Cómo puedo saber si una sandía está en el punto sin abrirla?

Otro de los puntos clave a la hora de comer una sandía es saber si está en el punto de maduración adecuado. A priori, es difícil saber cual es la mejor pieza de la tienda para llevarse a casa. Llegados a este punto, es necesario señalar que existen una serie de trucos y consejos para ayudarte con este habitual problema:





El sonido al ser golpeada

Es uno de lo más seguros. El proceso consiste en golpearla con la parte de los nudillos de los manos. Una vez dado el golpe, es necesario esperar al sonido. Si la fruta está madura, producirá un sonido hueco pero contundente, lo cual indica que contienen mucha agua. Por el contrario, si escuchas un sonido suave y con resonancia, le falta madurez y quizás está seca; señal inequívoca de que no es la mejor opción.

Asimismo, es necesario resaltar que es habitual que al principio te cueste diferenciar los sonidos. La solución a esto parte de la experiencia.





El peso

Uno de los errores más comunes que se comete es no coger una que pese mucho para parecer que se paga menos y que es más barata. Esto es un error, ya que una sandía fresca y jugosa pesa más de lo que parece. Esto resulta lógico, ya que el 92 % de esta fruta es agua. Por el contrario, si no pesa mucho, es un claro síntoma de que esta no maduró correctamente.

Para los más meticulosos, cabe resaltar que algunos dicen que la mejor manera de cómo saber si una sandía está madura consiste en verificar su peso y circunferencia. En este caso, la sandía debería pesar unos 4 kilos y poseer una circunferencia de alrededor 61,9 centímetros.





La mancha amarilla

Observarle "la piel" o la corteza es otra de las formas claras de poder saberlo. Las sandías maduras muestran una mancha amarilla pálida en uno de los extremos de su corteza. Esta mancha se conoce como mancha de tierra, ya que esa parte de la sandía indica la parte que tocaba el suelo en el sembradío. De este modo, el hecho de contenerla, evidencia que pasó bastante tiempo allí.

Lo mismo sucede al contrario. Si la sandía paso poco tiempo en el suelo madurándose, la mancha cambia de tonalidad a blanco o verde. Lo mismo si está mala. El hecho de contener hongos le otorga un color marrón.





Su forma

En lo relativo al tamaño, cabe destacar las sandías más pequeñas, por lo general, suelen ser más dulces.

En lo relativo al aspecto, cabe resaltar que las redondas son más jugosas que las que tienen otras formas. Dentro de todo esto, es importante mencionar que el hecho de que sean iguales también influye. Es decir, una apariencia homogénea es un buen indicativo de que está en el punto óptimo. Esto es así ya que la falta de agua y sol son las cosas que producen están irregularidades.





La corteza

Al igual que el color, las marcas de la piel son buen indicativo. En lo referente a este aspecto, cabe destacar que cuantas más tenga, más dulce es. Esto parte de la polinización de la pieza. Este proceso, llevado a cabo por las abejas, se basa en que ese proceso que este insecto hace endulza la fruta. Asimismo, deja una serie de imperfecciones y de manchas que te harán ver que todo esto se ha sucedido en ella.