¿Realmente llega el fin de la ola de calor?: la AEMET te da la respuesta con su última actualización

Si algo está caracterizando a este periodo estival son las largas e intensas jornadas de calor. El paso de las semanas de junio y julio ha traído consigo una serie de olas de calor que, sumado a la falta de precipitaciones, han hecho de este verano uno de los más secos en años. Pero la cosa no queda aquí, ya que el calor intenso se sigue manteniendo y continuará durante los próximos días. De este modo, muchos son los españoles que, de momento, no se despegarán de los termómetros por encima de los 40 grados de día y de los 25 de noche.

Según informó la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este final de semana sería candente en lo relativo al calor sofocante. Con temperaturas por encima de los 35 grados en la mayor parte del país, cabe resaltar las regiones mediterráneas y Baleares, las cuales verán intensificada esta situación.





¿Cuándo bajaran las temperaturas?

Después de la tormenta siempre llega la calma. En este caso, en vistas a lo vivido, cabe resaltar que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología apuntan a que el calor dará un respiro a partir del próximo domingo. Echando la vista atrás, cuesta creer que esto vaya a suceder. Pero la realidad dicta que esto sucederá fruto de las vaguadas. Es decir, en nuestro se producirán una especie de lenguas de aire frío asociados a bajas presiones en niveles altos de la troposfera. Resultante de esto, las temperaturas bajarán en la mayor parte de España, salvo en el este y Baleares.

La situación meteorológica es tan cambiante, e incluso surrealista, que por ejemplo en el oeste de la Península, uno de los puntos donde más calor ha hecho este verano, durante la primera mitad de la próxima semana hará más fresco de lo habitual, tal y como ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet, que ha añadido en los tercios sur y este y en Baleares la bajada de temperaturas tardará más en notarse.





El mediterráneo, punto álgido

La situación de este verano es más preocupante si miramos a las zonas de la costa del Mediterráneo. Esto se sucede porque la superficie del agua en el Mediterráneose está calentando considerablemente. Desde el pasado mayo, el termómetro se sitúa ya entre los 28 y los 30 grados en la zona comprendida entre Baleares y el Levante peninsular, pero la Aemet considera probable que con el cambio de tiempo el mar comience a enfriarse a partir de la próxima semana.

Llegados a este punto, cabe resaltar el caso de la Boya de Valencia. Este punto geográfico, gestionado por el Estado, tal y como ha indicado la Aemet, logró su récord de temperatura y llegó a los 29,7 grados, superando así la máxima anterior, de agosto de 2015.





¿Qué supone la llegada de las DANAS al Atlántico?

Desde el pasado miércoles, algunas zonas del país ya han presenciado como la situación ha cambiado. La presencia de una DANA en el Atlántico resultó en la llega de los primeros chubascos en la zona noroeste peninsular y los Pirineos. En cuanto a las formas de hacer acto de presencia, cabe resaltar que el viento y granizo estuvieron presentes para sorpresa de muchos.

En lo relativo a Andalucía oriental, al igual que en el Cantábrico oriental y la cuenca del Ebro el calor seguirá haciendo acto de presencia. Temperaturas de 39 grados y entre los 36 y los 38 grados respectivamente, la tónica de esta semana con la DANA.

Con ganas de un cambio de tiempo se encuentran ciudades como Mallorca, Bilbao, Granada, Jaén, Pamplona o Zaragoza. Distintas zonas y cuencas, pero todas ellas por encima de los 36 grados, incluso llegando a los 40 durante esta semana. Pero el problema no es el calor durante el día, que también, sino que los termómetros no bajan durante la noche. Almería, Alicante, Málaga, Valencia, Madrid o Ciudad Real donde durante ya varías semanas la noche no cae de los 25 grados.

Pese a que las consecuencias de la DANA se esperan más para comienzos de la próxima semana, cabe destacar que ya este mismo viernes se esperan tormentas dispersas en zonas de montaña y más fresco en el Cantábrico, mientras seguirá haciendo calor, de 5 a 10 grados más de lo normal, en las regiones mediterráneas y en el suroeste de la Península y ciudades como Lleida, Zaragoza, Córdoba o Granada llagarán a 40 grados, mientras Valencia rondará los 36 de máxima.

Las olas de calor son episodios de temperaturas muy altas, que se mantienen en el tiempo durante varios días. Y este verano está siendo extraordinario en este sentido. Hilo ?? pic.twitter.com/OQsEbHbxet — AEMET (@AEMET_Esp) August 10, 2022

Pensando ya en el sábado, se esperan chubascos tormentosos vespertinos en el norte y sureste peninsular. Esto supone el inicio de una bajada de las temperaturas en la mitad oeste. Al contrario, seguirán por encima de lo normal en los tercios norte, este, sur y en Baleares, con máximas de 42 grados en Granada, Lleida y Zaragoza, e incluso de 43 o 44 en Murcia.

Continuando desgranando el país por temperaturas, cabe resaltar que esta misma noche, pese a los atisbos de bajada, ciudades como Málaga, Jaén, Valencia y Almería seguirán manteniendo sus temperaturas por encima de los 25 grados.





Lo peor para el final

El domingo se inicia lo que la Aemet llama "la traca final" de las "muy altas temperaturas". Es decir, el calor desde junio se sigue prolongando, intensificándose estos días fruto de un punto inflexión que traerá consigo una bajada general de los termómetros en la mayoría de puntos de España. Cierto es que algunos seguirán estando altos, como la cuenca del Ebro, regiones mediterráneas, Baleares y el sureste peninsular.

Santander se quedará en unos 23 grados; Salamanca en 29 y Madrid superará por poco los 30;Palma de Mallorca llegará a 36; Alicante o Valencia a 37 o 38 y Murcia volverá a superar los 40 el domingo, con una madrugada que extremadamente cálida en el área mediterránea, por encima de los 25, y tormentas en el norte y este peninsular.