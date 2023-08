¿No eres fan de las verduras? El sencillo truco para comenzar a incluirlas en tu dieta sin apenas notarlo

La salud es algo que nos preocupa a todos y el sobrepeso puede ser una de esas causas que podría arrebatárnosla. Los médicos han alertado sobre las consecuencias que puede tener la excesiva acumulación de grasa en el cuerpo.

El Índice de Masa Corporal es un sencillo indicador de la relación entre grasa y músculo que tienen las personas, se usa con frecuencia pera identificar el peso y la talla, y por ende, la obesidad o sobrepeso.

Una de las recomendaciones que dan los expertos para disminuir el riesgo de sobrepeso, es mantener una alimentación saludable. La cultura de las dietas ha sido rebasada por unos buenos hábitos o lo que significa comer saludable.

Es que está demostrado que la palabra dieta condiciona nuestro comportamiento y al prohibirnos muchos grupos de alimentos, esto puede desembocar en atracones o trastornos de la conducta alimenticia.

Los riesgos que puede tener hacer una dieta sin consultar a un experto

Las dietas de exclusión no supervisadas por profesionales sanitarios capacitados en nutrición y dietética implican riesgos para la salud mayores o menores en función del tipo de producto y de la etapa vital en la que estemos. Escucha el audio.

La solución es no restringir ningún alimento, sino consumirlos con moderación y comenzar de forma gradual. Es decir, si no estás acostumbrado a comer verduras o ensaladas regularmente, puedes comenzar de menos a más. Añadiendo en alguna de tus comidas un poco de espárragos, brócoli, ensaladas, etc.

Ahora si eres de los que odia las verduras y te resulta imposible consumirlas, estas recetas son para ti.

Los batidos de frutas y verduras son una forma de comenzar a consumir este grupo de alimentos que no son los favoritos de todo el mundo.

La mayor ventaja de estos batidos es que los ingredientes son muy fáciles de conseguir en el mercado y que son una fuente rica en antioxidantes y vitaminas, que además fortalecerán tu sistema inmunológico y te ayudarán a bajar de peso.

Apúntate estas recetas

1. Batido de frutos verdes

Este batido puede tener múltiples ventajas para tu organismo. Notarás que durante el día tendrás más ganas de orinar tras su consumo, pero es algo esperable.

Necesitas lo siguiente:

1 pepino

1 rama de apio

1 manzana verde

2 trozos de jengibre

20 a 30 hojas de espinaca

Coloca todos los ingredientes en la batidora hasta que queden bien mezclados. Cuela el resultado y tómate tu batido para empezar el día. Es una opción nutritiva y fresca para acompañar el desayuno.

2. Licuado de mango y verduras

Este sabroso licuado para perder peso te aportará vitaminas A, C y calcio, que contribuirán a fortalecer tu sistema inmunitario. También al ser una fuente de fibra de buena calidad, mejorará y regulará tu tránsito intestinal.

Necesitas los siguientes ingredientes:

1 boniato

2 zanahorias

Brócoli al gusto

1 mango licuado

Uno de los mayores beneficios de este batido es su alto contenido en fibra y no se recomienda colarlo.

3. Batido cítrico con frutos rojos

Con un sabor refrescante y agradable al paladar, este está elaborado con frutas cítricas y rojas. Es fuente de vitamina C y antioxidantes, por lo que contribuye a fortalecer el sistema inmunitario y contrarrestar los efectos del estrés oxidativo del organismo. Al tener cúrcuma, este licuado también actúa contra la inflamación crónica.

Busca los siguientes ingredientes:

7 uvas

5 moras

Un cuarto de piña

El zumo de un limón

Un trozo de cúrcuma

Media taza de agua de coco

Media taza de zumo de naranja

Coloca los ingredientes en el batidora y bátelos hasta que todo quede incorporado.

4. Batido de rábanos daikon

Los rábanos daikon contribuyen a un plan de pérdida de peso por varias razones. Entre ellas, porque tienen pocos carbohidratos y aportan fibra de calidad.

Asimismo, tienen algunos efectos sobre la regulación del azúcar en la sangre. Al mezclar este ingrediente con los otros que tiene el batido, se aportarán los beneficios propios de las verduras verdes, como a favorecer el tránsito intestinal, además de aportarnos hierro y calcio.

Necesitas:

240 gramos de zanahorias

50 gramos de rábanos daikon

200 gramos de manzanas verdes

200 gramos de acelgas o espinacas

5. Frutos rojos con avena

Los frutos rojos tienen grandes beneficios para la salud porque son ricos en antioxidantes y en vitaminas. Este batido no solo mejorará tu sistema inmunitario, sino quete ayudará a controlar el hambre, gracias a la avena, que ayuda a que nuestro cuerpo quede saciado.

Los ingredientes son los siguientes:

2 fresas

4 moras

2 arándanos

4 frambuesas

1 manojo de espinacas

1 cucharada de avena en hojuelas

1 taza de leche de almendras o cualquiera de origen natural

Pon todos los ingredientes en la batidora hasta que queden bien procesados. Luego, sirve y consume cuando lo desees.

