Explica una expresión habitual de Badajoz y crea una polémica con otra extremeña: "Parece que yo no soy"

En la riqueza del idioma español, encontramos una serie de palabras y expresiones que no tienen una traducción exacta en otros idiomas, así como hay otras dentro de los dialectos locales que sí necesitan esa explicación. En Extremadura esto pasa mucho, como se puede ver en este vídeo viral de TikTok que ha provocado incluso una polémica.

El curioso origen de la expresión “contigo pan y cebolla” que te sorprenderá



?La expresión que refleja la disposición de sacrificio mutuo en las relaciones amorosas



??@COPE_Catalunya

https://t.co/7gNVZEyTzl — COPE (@COPE) April 17, 2024

España es un país rico en lo que al idioma castellano se refiere. Dependiendo de la zona en la que nos encontremos, la sonoridad, las expresiones y la forma de hablar de sus habitantes cambia completamente. Y uno de los acentos más característicos y que siempre ha dado pie a más comentarios es, sin duda, el extremeño.

El castellano que se habla en Extremadura es único y lleno de riqueza lingüística. Abundan expresiones ingeniosas e inteligentes, que muchas veces solo los andaluces pueden entender. A pesar de que las expresiones y modismos pueden cambiar de una ciudad o pueblo a otro, hay algunos que están generalizados en la región.

Estos términos reflejan aspectos culturales únicos y nos muestran la singularidad de la lengua española. Existen locuciones para todo tipo de situaciones y destinatarios, lo cual no hace más que enriquecer la capacidad de comunicarnos con los demás con matices y giros que a menudo despiertan el interés.

Una expresión

Pese a que conocemos el significado de muchas de estas frases o, por lo menos, cuándo usarlas, lo cierto es que muchas de ellas tienen un origen incierto o desconocido para gran parte de los usuarios. Es por ello que, en un tentativo de dar a conocer qué significan estas expresiones.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

???? Una argentina que vive en Málaga señala la expresión andaluza con la que no sabe lo que dicen



?? "¿Lo entendés?" https://t.co/PD7epczCwh — COPE (@COPE) March 23, 2024

En TikTok se ha puesto de moda que personas de lugares concretos indiquen algunas de estas frases hechas que son muy significativas en la región, explicando qué quieren decir para el resto de españoles. Es el ejemplo de Marta y este vídeo que ha ganado mucha relevancia, sobre todo entre los extremeños.

"Parece que yo no soy"

La joven dice una ristra de tópicos de alli: "Soy extremeña y yo no tengo frío, estoy arrecia; soy extremeña y no tengo abrigo, yo tengo chambergo; soy extremeña y yo no tiro las cosas, las jondeo; soy extremeña y no me hago una brecha, me hago una pitera. Soy extremeña y no digo que no, digo nanai".

"Soy extremeña y no atajo, atrocho", continúa con sus expresiones en el vídeo viral, "soy extremeña y no digo que sea maja o simpática, si no que eres apañao o arrisca": "Soy extremeña y no salgo de fiesta, salgo de pingoneo; soy extremeña y cuando salgo sin arreglar no salgo desaliñada, salgo hecha una farragua".

El vídeo viral continúa con los dichos típicos: "Soy extremeña y no estoy llena de comer, estoy tupida; soy extremeña y yo no digo un poco, yo digo una mijina; soy extremeña y no me echo la siesta, echo una cabezadita; soy extremeña y yo no te digo qué sosa eres, sino qué siesa hija".

La sorpresa está en los comentarios del vídeo. Son muchos los que indican que son extremeños "y no conozco la mitad de las palabras", así como que "parece que yo no soy extremeña porque no digo ni la mayoria". Otro les reprochan que "a ver si ahora los extremeños no han oído todas estas palabras porque yo soy de Badajoz y las conozco todas".