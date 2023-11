El truco definitivo para pelar mandarinas y que no te dejen olor en las manos: "Lo voy a poner en práctica"

Comienza la temporada de la mandarina. La mejor época de consumo se produce de noviembre a marzo, lo que significa que estamos en ese momento del año en el que muchos españoles optan por comprar esta fruta.

Las mandarinas están compuestas mayoritariamente de agua y tienen niveles muy bajos de azúcar. Ricas en vitamina C, esta fruta también contiene ácido fólico y provitamina A. Además, es un buen antioxidante y tiene altos niveles de potasio, que favorece fundamentalmente a los deportistas. No obstante, también contribuye a evitar enfermedades cardiovasculares, degenerativas e incluso cáncer. De hecho, según el Informe de Consumo Alimentario de España de 2022, se trata del grupo de cítricos más consumido por los españoles.

Este delicioso cítrico es elegido por muchos como postre o como alternativa a los snacks o dulces durante los días más largos en los que tenemos más hambre del habitual. No obstante, y de los pocos peros que podemos encontrar a esta fruta, es muchas veces ese desagradable olor que nos deja en las manos cuando vamos a pelarlas. Si bien es cierto que se trata de un proceso muy sencillo, muchas veces es una tarea desagradable. Es por ello que hace poco se ha hecho viral en la red social X un vídeo en el que un usuario es capaz de comerse una mandarina sin necesidad de pelarla y evitando así el olor desagradable que nos deja en las manos.





¿Cómo comerse una mandarina sin pelarla?

El vídeo ha sido todo un descubrimiento para muchos. "¿A qué edad descubristeis que se puede comer así mejor la mandarina?", escribe este usuario en X. Mensajes de sorpresa, estupefacción y muchas risas, alegando que nunca se les había ocurrido hacerlo de esta manera. Otros, sin embargo, aseguran que tampoco es tan útil como parece y que, de todos modos, te terminas manchando, en mayor o menor medida, los dedos con la fruta. Es por ello que, aun así, optan por seguir pelando las mandarinas de forma convencional.





Si antes hablábamos de que las naranjas y mandarinas forman parte del grupo de cítricos más consumidos por los españoles, también es necesario dedicar parte de este espacio para hablar, precisamente, de naranjas. Hay quienes dicen que las mandarinas "son las hermanas pobres" de las naranjas, cuando realmente tienen propiedades completamente diferentes.

Si bien es cierto que la naranja brinda mayor aporte de vitamina C que la mandarina, así como potasio, hierro y calcio, la mandarina tiene niveles más altos de vitamina B que la naranja. Es por ello, por estas propiedades, que otros prefieren optar por la naranja para mantener sus niveles de vitaminas muy altos. No obstante, y lejos de lo que muchos puedan llegar a pensar, ni la naranja ni la mandarina son las frutas con mayores niveles de vitamina C.

La fruta que tiene más vitamina C que las naranjas

Existe un fruto que tiene unas propiedades saludables incomparables. De hecho, pueden alcanzar hasta veinte veces más vitamina C que las naranjas. Se trata de las acerolas. A su vez, estas bayas tienen un alto contenido en antioxidantes.





La temporada de la acerola coincide con el final del verano. Empieza en septiembre y suele durar alrededor de un mes. Difícilmente la verás en los escaparates de las fruterías porque su conservación es muy complicada y se deteriora rápidamente. Esto se da porque tiene mucha vitamina C y esta se oxida con premura.

El lugar donde más se cultiva este tipo de bayas no es España. El lugar en el que es más típico su cultivo es Brasil, que es el primer productor. Pero es también habitual de zonas tropicales de América o África, tales como México, Haití, Jamaica, Bahamas, etc. Su tamaño es similar al de una cereza, pero su sabor puede parecerse al de una manzana.