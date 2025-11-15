Maldini, experto en fútbol internacional, en Tiempo de Juego, tras la victoria de España: "Para mí es la mejor selección del mundo"

La selección española derrotó con contundencia a Georgia en Tiflis (0-4), con un doblete de Mikel Oyarzabal y goles de Mikel Zubimendi y Ferran Torres, en la penúltima jornada de la fase de clasificación al Mundial 2026, en la que logró la clasificación de forma virtual.

récord

España extiende su pleno de triunfos sin encajar un solo gol camino del Mundial y firmó el mejor registro de su historia sin perder en partidos oficiales, enlazando una racha con Luis de la Fuente al mando, de 30 citas consecutivas.

@SEFutbol Mikel Oyarzabal celebra su segundo gol contra Georgia con la selección española

Mikel Oyarzabal, máximo goleador de la 'era De la Fuente' con 21 goles en 50 partidos, con un doblete en el minuto 11, de penalti, y en el 63, más los tantos de Zubimendi, en el 22, y Ferran Torres, en el 35, dieron forma a la goleada española a Georgia en un país donde venció las cuatro veces que jugó.

virtualmente clasificados

Turquía firmó una victoria estéril frente a Bulgaria (2-0) con un tanto de penalti de Calhanoglu y uno en propia meta de Chernev y peleará en la repesca por ir al Mundial. El conjunto otomano adelantaría a España si gana el martes en La Cartuja por 7 o más goles.

análisis de maldini

El experto en fútbol internacional, Julio Maldonado 'Maldini', estuvo comentando el encuentro en Tiempo de Juego, y al término del choque, señaló lo siguiente: "Ha sido ha sido goleada tras goleada. Bueno, el único, el 2-0 a Georgia en casa. Estos partidos ante equipos tan inferiores, muchas veces a España se le atascaban, se atasgantaba. Ha sido una España vertical, con mucha velocidad de balón, además haciendo muchos cambios porque hay muchos lesionados y el equipo prácticamente no se resiente".

EFE Mbappé saluda a Lamine Yamal durante el partido entre España y Francia de este jueves.

Maldini fue claro al apuntar que para él España es "la mejor selección del mundo, la que mejor juega, lo cual no garantiza que vayas a ganar el Mundial porque un partido contra Francia, Mbappé, no sé qué tal, te pueden ganar, o Inglaterra te puede ganar, o Portugal, pero yo creo que es la mejor selección del momento. Bastante por encima de las sudamericanas, me parece a mí"