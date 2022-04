El truco de Alberto Chicote para que la tortilla de patata te quede perfecta: en 4 pasos y con cebolla

Si hay un plato que triunfa en la gastronomía española, ese es la tortilla de patata. Las recetas pasan de generación en generación dentro de las familias. Su fácil elaboración hace que sea cocinada por veteranos y noveles en el arte culinario. Basta con unas patata, huevos, aceite, sal y, si se quiere, cebolla. Nadie se puede resistir a una deliciosa tortilla de patata. Es, sin duda, uno de los platos estrella de nuestra gastronomía. Pero su forma de cocinar siempre genera debates. ¿Con o sin cebolla? ¿Cuajada o más crudita?

En cada casa gusta de una manera, y también están las variedades que añaden otros ingredientes como pueden ser la que incluye jamón york y queso o la que lleva atún. Pese a ser un plato aparentemente de fácil elaboración, hay que tener buena mano en la cocina para lograr hacer una buena tortilla de patata con la que conquistar a tus comensales. Además, cualquier receta, por muy tradicional que sea, es susceptible de ser reinventada, cambiada y hasta mejorada.





Al margen de gustos, están las proporciones adecuadas, que no tenga demasiada patata o exceso de huevo y que no se nos quede escasa para todos los que vayan a comer. En estos casos casi es mejor pasarse que no llegar, ya que si sobra no hay problema en conservarla en la nevera para tomarla de resopón o al día siguiente, es más,la tortilla de patata suele estar mejor pasadas unas horas porque los sabores estarán más asentados e integrados.

La receta de tortilla de patata de Alberto Chicote

Los cocineros más reconocidos de este país cuentan con su propia receta para lograr la que para ellos es la mejor tortilla de patata y tienen mucho que enseñarnos. En el caso de Alberto Chicote utiliza 1,2 kilos de patatas, 6 huevos y 6 yemas, 800 gramos de cebolla dulce, aceite de oliva virgen extra y sal. El primer paso son las patata. El chef apuesta por cortarlas en láminas finas, de unos 2-3 milímetros y freírlas despacio en aceite de oliva virgen extra. Una vez estén bien tiernas, tenemos que escurrir el aceite y volver a pasarlas por la sartén. En esta ocasión simplemente las saltemos con el objetivo de que quedan un poco doraditas, por lo que es importante que la sartén esté bien caliente.

El segundo paso es la cebolla. Chicote opta por una variedad dulce, que pica de manera fina y pone a pochar en un poco de aceite hasta que queda caramelizada, pero sin echarle azúcar. A continuación escurrimos el aceite y lo guardamos. En tercer lugar, batimos los 6 huevos junto a las 6 yemas, pero sin que quede espumado. Por último, mezclamos todo en una sartén con un poco de aceite de oliva y añadimos sal al gusto.