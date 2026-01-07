Paco González zanja el debate en la portería de la selección española en el transcurso del Barcelona-Athletic: "El debate está muerto, hay un ganador clarísimo"

El debate en la portería de la selección española parece llegar a su fin, al menos de momento. Así de claro lo ha manifestado Paco González durante la retransmisión del Barcelona-Athletic de la Supercopa de España en 'Tiempo de Juego', donde ha asegurado que la discusión "se está muriendo lentamente". Para el periodista, el estado de forma actual de los guardametas deja un ganador claro en la carrera por la titularidad: "Con paradas así como las de Joan García del otro día, no es un debate que hay que resolver ahora, porque será para el Mundial, pero ahora mismo hay un ganador, clarísimo", apuntó en el momento en que Roony marcaba el 3-0 a favor del Barcelona.

Dani Senabre comparaba el rendimiento de los principales candidatos. "Es imposible que deportivamente me digáis que no solo Joan García: David Raya no están por encima de Unai Simón ahora mismo", sentenció. Aunque reconoce que el debate podría reabrirse de cara al Mundial, considera que en la actualidad la balanza se inclina con claridad.

Las estadísticas respaldan la opinión

Los datos aportados en el programa refuerzan esta percepción. Según las cifras de rendimiento, Unai Simón ha encajado dos goles más de los que se esperaban por las ocasiones recibidas. En cambio, Joan García ha salvado a su equipo con casi cuatro goles más de los que estadísticamente debería haber parado, un dato que evidencia su excelente momento.

El criterio del seleccionador, la última palabra

A pesar de la rotundidad de los hechos, otros colaboradores del espacio han recordado que la decisión final no es urgente y depende exclusivamente del seleccionador. "El debate dice Paco que está muerto, pero lo está para todos, menos para el que tiene que decidir", apuntaba Paco González. Además, Manolo Lama apuntaba que "cada entrenador tiene en su cabeza una pedrada", sugiriendo que criterios como la cohesión de grupo o la confianza personal del técnico pueden pesar más que el momento de forma.

En este sentido, Lama recordó la llamativa situación de la portería en los pasados Juegos Olímpicos. El portero titular de España fue Arnau Tenas, segundo guardameta del Villarreal, mientras que el suplente era Iturbe, tercer portero del Elche. En aquella convocatoria, Joan García ocupó el puesto de "suplente de suplente", una anécdota que contrasta con su espectacular presente.