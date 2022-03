El truco definitivo de Martín Berasategui para que la tortilla de patatas te salga perfecta: en tres pasos

Martín Berasategui es uno de los chefs más conocidos y laureados de nuestro país. Por eso, un plato tan típico nuestro como la tortilla de patatas solo puede salir perfecto si cuenta con los trucos de este chef.

La tortilla de patata, es uno de los platos más básicos de nuestra gastronomía. Pero ser básico no significa que su preparación sea sencilla. Es más conseguirla en su punto perfecto no es nada fácil y hacerla al gusto de todos los comensales, tampoco.

El plato, se compone de huevos, patatas, aceite y sal. Luego están las polémicas que se presumen a este plato tan nuestro. El primero, el de la cebolla. Si en una casa hay miembros de diferentes gustos, complica bastante su elaboración, ya que en muchos casos se opta por la calle de en medio, es decir, por dividir la mezcla de en dos y a una de las partes agregarle la cebolla.

La segunda discusión surge en torno a si la debemos cuajar poco o mucho, lo que también es complicado si queremos dar gusto a todos los comensales.









Sin embargo, al margen de gustos, están las proporciones adecuadas, que no tenga demasiada patata o exceso de huevo y que no se nos quede escasa para todos los que vayan a comer. En estos casos casi es mejor pasarse que no llegar, ya que si sobra no hay problema en conservarla en la nevera para tomarla de resopón o al día siguiente, es más, la tortilla de patata suele estar mejor pasadas unas horas porque los sabores estarán más asentados e integrados.

Todos siempre decimos que la mejor tortilla de patatas es la que hacen o han hecho nuestros abuelos y nuestros padres. Pero conforme cumplimos años y nos vamos desprendiendo de nuestros seres queridos bien porque nos vamos a otra ciudad o simplemente nos independizamos, nos entra la curiosidad por la gastronomía española y sus platos más característicos.

El truco de Martín Berasategui para la tortilla de patatas

Por eso, una de las principales referencias siempre son los chefs más conocidos. En esta caso, hablamos de Martín Berasategui y el truco con el que realiza su tortilla de patatas. Esta clave la desveló hace unos meses en el programa de Antena 3 'El Hormiguero', donde acompañado de David de Jorge desveló a Pablo Motos su hoja de ruta a seguir a la hora de hacer este plato.

"Yo la hago con cebolla, con uno poquito de pimiento verde bien fresquito y un poco de ajo. Después, lo que es importante también, cuando echas la patata el primer calentón debe ser a fuego fuerte para que haga la camisa crujiente y después le bajas el fuego para que quede muy melosa por dentro", desvelaba Berasategui a todos los espectadores de Antena 3 para que pudieran seguir estos pasos casa.