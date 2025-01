Trae comida sin pedir permiso a un bar, deja una mala reseña y así sentencia el dueño al cliente: "A escondidas"

Los bares son lugares muy concurridos por los españoles. Y, por supuesto, se producen escenas de todo tipo y muy disparatadas. Eso precisamente es lo que ocurría en un establecimiento. Una historia muy particular que ha recogido la cuenta de X llamada SoyCamarero.

En concreto, en dicho mensaje podemos leer una mala reseña de una persona que acudía a un bar y quería dejar plasmada su mala experiencia. "Malísima atención al público, comida cara para la poca cantidad que dan y estaba malísima, además el señor que atiende es muy despectivo, tiempo de espera demasiado largo".

Alamy Stock Photo Imagen de archivo

Al poco tiempo, el dueño del establecimiento en cuestión responde a esta queja, dejando entrever detalles que el cliente no había reflejado en su reseña.

"Hola. Siento que tu experiencia con nosotros no haya sido lo que tú esperabas, lamento que no te gustara la comida (de comer alitas y de beber nada) ni mi atención, pero como te comenté en su momento está prohibido traer comida y bebida de fuera al establecimiento, entiendo que la comida de tu mamá sea más rica (como la de todos) pero nosotros nos dedicamos a eso y no lo podemos permitir", explica a la clienta.

TE PUEDE INTERESAR Investigadores estadounidenses alertan de las consecuencias para la salud si tomas café y tienes más de 60 años: "Deterioro"

Añade además el dueño que "en cuanto a lo de no querer volver a atenderte es simplemente por el hecho de que aun así hayas comido y bebido a escondidas, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, sé que al ser joven da pie a que uno se crea que siempre tiene la razón; pero no".

Los comentarios no han tardado en llegar. De hecho, muchos de los usuarios se decantaban por la versión del dueño de este bar.

"Oye, igual que puntuamos los sitios, ¿por qué no puntuamos a los que escriben sobre ellos?", "Lo que no entiendo es a qué vas a un restaurante si llevas comida de casa", "¡Qué fuerte! ¡Qué poca vergüenza!" o "Pero siéntate en un parque a comer y deja los sitios en los que te cobran para gente que se lo puede permitir", son algunos de los mensajes que, como decimos, decantan la balanza a la versión del dueño.

¿Y tú? ¿Por qué versión te decantas?

El dueño de un bar no se corta y sentencia a un cliente con su respuesta: "No deberías de ir así..."

Recogemos una historia similar que da cuenta de la cantidad de experiencias que se pueden producir en un bar. Y, por desgracia, no siempre son positivas.

En este caso, la reseña que comparte la también cuenta de X @Soycamarero no es precisamente buena. Un cliente que acudió a un restaurante publicaba el siguiente mensaje: "Mala experiencia. Hemos tenido que pedir varias veces casi al final de la comida. Comida desorganizada, a algunos le han traído la comida cuando otros han terminado de comer", escribía.

Pero su mala experiencia no acababa aquí. Añadió que las raciones de paella eran muy escasas "para el precio que tenían, estaba buena pero muy muy escasas. Y caras. No lo recomiendo para nada".

La respuesta del propietario no se hizo esperar. Y no dejó indiferente. Replicó que sentía que no le gustara la experiencia. "A mí tampoco, mesa para 12, paella para 4 que compartisteis entre 8, con razón las raciones eran pequeñas, se os trató estupendamente, un tinto de verano que se olvidó de segunda bebida. Las demás bebidas salieron a su tiempo de entrantes", comienza.

Inmediatamente después, prosigue su discurso y asegura que pidieron unas bravas que salieron al momento. Pero en ese instante, ocurría algo. "En mitad del servicio pedisteis unas patatas con alioli que salieron después. Total de 12 personas: 95 euros. ¿Eso es caro? Pues yo tampoco te recomiendo como cliente", le recriminaba.

Para acabar, le 'sentenció' e indicó que "no deberías de ser así por la vida. Hay que intentar ser mejor persona". Toda esta historia ya adquirido el matiz de viral, pues alcanza en redes sociales más de 4.000 compartidos y generó un auténtico debate entre los usuarios. Un relato de los muchos que se producen por parte de los clientes que, tras acudir a un establecimiento, deciden compartir su experiencia.