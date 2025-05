Julián Calero, en Tiempo de Juego: "Este ascenso cierra una herida dura"

Madrid - Publicado el 25 may 2025, 23:26 - Actualizado 25 may 2025, 23:29

Este domingo, el Levante logró la vuelta a Primera División gracias a un golazo de Carlos Álvarez en el descuento que le dio la victoria ante el Burgos. En Tiempo de Juego, Joseba Larrañaga habló con Julián Calero, entrenador de los levantinistas: "Estoy muy feliz pero no por mi, yo miro mucho por los demás y estoy muy contento porque el Levante ha vuelto a la categoría que se merece estar y cierra una herida dura del día contra el Alavés; esto vuelve a ilusionar a la gente. Me siento flotando y soy muy feliz porque repartir felicidad es muy bonito. Me acuerdo mucho de la gente de la Dana".

Calero habló de su historia como entrenador y de lo especial que es este ascenso: "Me ha tocado vivir todas las etapas del fútbol y ahora parece que nos toca entrenar en Primera. Disfruto cada momento. Hoy es especial por el cómo; ha sido como una película y ha sido perfecto".