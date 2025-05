Rafa Nadal: "Ha sido un día y una ceremonia perfecta"

¿Qué se siente cuando en un país extranjero te dan la antorcha olímpica debajo de la Torre Eiffel o ponen tu huella para siempre en su pista más importante?: Pues uno se siente especialmente, lo primero agradecido, agradecido por todo el cariño, por todo el respeto que me han mostrado en este país y en esta ciudad. La realidad, soy español, siempre me considero tal y he presumido de ello, pero siempre he respetado y he querido también a este país desde el primer día que estuve aquí. Y realmente sentir ese cariño y ese respeto y ese amor recíproco es algo difícil de poder expresar en palabras, porque realmente ser reconocido en el lugar que ha sido más importante para uno mismo es algo muy, muy especial. Y yo en este sentido lo he conseguido y para mí es una grandísima satisfacción personal y evidentemente tener ese trocito de mí para siempre en la Philippe Chatrier, pues es algo que me emociona solo pensarlo, al final solo puedo dar las gracias por todo. Ha sido un día inolvidable y aunque yo no soy dado a estas cosas, diría que ha sido un día perfecto, ha sido un día que me ha emocionado, ha sido una ceremonia sin que yo haya elegido absolutamente nada, creo que ha sido una ceremonia perfecta y a la justa medida que yo hubiera soñado, solo puedo agradecer eso.

EFE PARIS (France), 25/05/2025.- Spanish tennis player Rafael Nadal attends his honouring ceremony at the Court Philippe Chatrier at the French Open Grand Slam tennis tournament at Roland Garros in Paris, France, 25 May 2025. Nadal made his first appearance at the French Open in 2005 and won the title 14 times. (Tenis, Abierto, Francia) EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

¿Nos puedes explicar la anécdota con Andy Murray el día aquel de la Champions?: Simplemente me mandó una anécdota divertida, me ha preguntado de qué estábamos hablando y de qué nos estábamos riendo en aquel momento y le estaba contando a Roger y a Novak lo que hizo Andy el día que el Arsenal eliminó al Madrid, que él es fan del Arsenal y hacía tiempo que no estábamos en contacto. Yo termino el partido y miro el móvil, evidentemente decepcionado después de estar eliminados, y recibo un mensaje de Andy diciéndome, hola Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal va la vida? Que estés muy bien y que tu familia también, te mando un abrazo fuerte. Y yo al momento dije, Andy me ha escrito. Y a los cinco segundos me di cuenta que era una de sus brillantes ideas con su humor típico británico y fue brillante la verdad. Me reí solo, me sacó una sonrisa en un momento que no tenía ganas de reír.