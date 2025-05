Las lágrimas de los jugadores del Levante por su ascenso a Primera: "Este escudo estaba sufriendo mucho y merecía estar en Primera"

Publicado el 25 may 2025, 21:51 - Actualizado 25 may 2025, 22:26

Tiempo de Juego estuvo presente en El Plantío, donde el Levante logró en el tiempo añadido el gol que devolvió al conjunto granota a Primera División.

El pitido final del colegiado hizo que el sufrimiento de un partido que no fue fácil frente al Burgos se transformara en lágrimas de emoción por conseguir, in extremis, el ascenso a Primera.

El Levante asciende a Primera

El micrófono de Pedro Zamora sobre el césped permitió recoger los gritos de euforia, las palabras de alegría y las frases entrecortadas de algunos de los protagonistas del Levante, que se evitan sufrir de cara a la última jornada.

LOS PROTAGONISTAS DEL LEVANTE, EN TIEMPO DE JUEGO

Carlos fue el autor del golazo que puso el 2-3 definitivo: "Espero que estéis todos sonriendo y disfrutando como estamos nosotros. Vaya golazo, vaya punto final en una temporada enorme la tuya y la del equipo. Igual no fue mi mejor partido, pero aparecí cuando se necesitó y gracias a Dios se ha dado y lo importante es el equipo. Hay mucho trabajo detrás, nadie sabe lo que hemos trabajado y aguantado".

Diego Pampín también habló de la forma de sufrir: "Sabíamos que el Burgos apretaría, que el partido sería largo. El talento de esa gente es al final, la tónica de todo el año. Llegó nuestro niño, Carlos, ¿no? No parar, ir hasta el final con todo. Llegó nuestro niño Carlos y ha hecho la maravilla de meter un golazo por la escuadra".

Ignasi Miquel ya sabe lo que es jugar en Primera: "De verdad, esto es muy bonito. Nos ha costado mucho el partido, pero este equipo que compite hasta el final".

Pablo Martínez, uno de los capitanes, atendió a Tiempo de Juego entre lágrimas: "No puedo ni hablar de la emoción. Después de lo que pasó hace dos años, creo que el fútbol no lo debía". Preguntado por el golazo de Carlos, "Vaya gol de niño, ¿eh? Me cago en su p*** madre. Es muy bueno este cabrón".

George Kochorashvili, el héroe de Georgia: "Ese escudo estaba sufriendo mucho estos últimos años, pero lo hemos logrado y ahora lo más bonito, celebrar y luego ya luchar para estar en Primera División porque ese escudo merece estar ahí. Gracias a mis compañeros, yo puedo salir por la puerta grande y celebrarlo con ellos. El Levante es puro amor y está en mi corazón".

Otro de los momentos más emotivos fue lo que se dijeron Dela y Roger Brugué, que no se fundían en un abrazo y en un intercambio de palabras de euforia: "¡Mi hermano! ¡No, mi hermano, tío! ¡Lo debían, bro! ¡Lo debían! ¡Joder, lo sabíamos! ¡Lo sabíamos, mi hermano!"

Vicente Iborra, el capitán, dijo que regresala al Levante para devolverlo a Primera División. Y el deseo se ha cumplido con su Levante del alma: "No puedo estar más feliz por toda esta gente. Es el logro más especial que he podido conseguir. Me da igual lo que haya conseguido, esto es lo más especial, lo más bonito, lo más duro, lo más difícil".