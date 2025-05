La respuesta de Joan García tras filtrarse el interés del Barça en él

Publicado el 25 may 2025, 22:00 - Actualizado 25 may 2025, 22:12

El FC Barcelona está buscando un portero, tal y como ha informado nuestra compañera Helena Condis este domingo en Tiempo de Juego, porque Szczęsny tiene una propuesta de renovación de 1-1 y todavía no ha dado respuesta, porque además Ter Stegen tiene 34 años y ya se plantean un futuro inminente en la portería y porque saben que Iñaki Peña se va a ir y el Barça no le va a poner trabas al guardameta porque no entra los planes de Hansi Flick

Tal y como ha adelantado este domingo Mundo Deportivo, el Barça piensa en el guardameta del Espanyol Joan García como posible refuerzo para la portería.

Helena Condis ha podido saber también que han sondeado al portero y le han trasladado el interés a su entorno, pero "me dice Quique Iglesias que es imposible que fiche por el Barça" porque el portero es muy perico.

El propio Joan García se ha manifestado durante las últimas horas a través de las redes sociales y tras filtrarse el interés del Barça en él.

"Lo conseguimos pericos! 🐦💙 No ha sido fácil pero hemos cumplido el objetivo y el Espanyol estará un año más en Primera División, donde debe estar. Muchas gracias por vuestro apoyo, nos habéis llevado en volandas hasta el final. Os lo merecíais!", escribió un Joan García que acompañó esa publicación con varias fotografías tras el partido de este sábado.

En una de esas imágenes, Joan García ha publicado una fotografía suya besando el escudo del Espanyol en una clara muestra de su postura en este asunto.

El Real Madrid no está buscando portero, ahora mismo, pero si gusta y mucho en las oficinas del club Joan García. El joven cancerbero que acaba de cumplir 24 años, es considerado una opción muy interesante si se mueve el puzzle de la portería, y entre ese puzzle podría ser una salida de Lunin como venimos contando en COPE.