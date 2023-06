Si sueles respirar por la boca cuando haces ejercicio, lo haces mal: así debes hacer tus respiraciones

Seguro que ya estás pensando qué es lo que vas a hacer esta semana en cuanto termines de trabajar y, seguramente, hagas en tu rutina lo que también tiene interiorizado tantos otros: ir a hacer alguna compra, dedicarte un poco e tiempo a ti y también hacer ejercicio. Ir al gimnasio, dar un paseo por un parque cercano o incluso en tu casa.

Pero si eres de los que aprovecha ahora que hace buen tiempo para hacerlo al aire libre, te habrás dado cuenta de que, especialmente con el calor, no puedes respirar bien y sientes que te ahogas con algún ejercicio. ¿Por qué pasa estoy cómo podemos solucionarlo? Pues es lo que venimos a contarte hoy.

Y es que cuando hacemos ejercicio, nuestro ritmo cardíaco suele ser superior y también porque nuestros músculos trabajan más intensamente, consumiendo más oxígeno, teniendo un ritmo de respiraciones de 40 a 60 por minuto, cuando en reposo no pasan de 15. Eso provoca, también, que produzcamos más CO? y que nuestra hemoglobina libere más oxígeno.

¿Esto qué significa? Pues que no es bueno que respiremos por la boca cuando hacemos ejercicio físico, porque perderemos demasiado CO2?, si nos quedamos sin aliento, no es solo porque estemos cansados, sino porque no recibimos todo el oxígeno para intercambiar con el CO2? sufificiente.

Por lo tanto, como aseguran los expertos, lo mejor es utilizar la nariz durante ejercicio físico. Eso sí, es algo que no se aplica tanto a los deportistas de élite, que generan más esfuerzo en sus ejercicios, ya que automáticamente cambian la respiración a la boca. De igual manera, tampoco se aplica esto a ejercicios como yoga o pilates, donde la respiración es fundamental para hacer el ejercicio.

