Pepe Domingo Castaño emociona a 'Tiempo de Juego' en su 80 cumpleaños: "Octubre, no te tengo miedo"

'La Leyenda' de Tiempo de Juego, Pepe Domingo, cumple este sábado 8 de octubre 80 años. Al comienzo del programa, Pepe ha emocionado a todos los oyentes con un emotivo discurso de celebración.

"Me asaltan los 80, y noto que se acerca, un poco más que ayer, el horizonte. Se me escapa del alma. Un suspiro tan largo como el tiempo. Los besos que me dieron ya no vuelven. Y he aprendido a mirar el calendario con ojos más cansados y más lentos", comenzó Pepe Domingo.

"Me asaltan los 80, y miro alrededor y os veo a todos bebiendo un cumpleaños compasivo, mientras yo digo gracias por quererme, y viene de la radio un tufillo rebelde a tiempo muerto, como si, de repente, los árbitros de octubre engañaran al VAR de los deseos para marcar un gol en el descuento", continuó recitando 'La Leyenda'.

Durante esas palabras, Pepe Domingo tuvo recuerdo para sus seres queridos: "Me asaltan los 80, y empiezo a ver distintos a los míos, mis hijos se me alejan de los ojos, mis nietos me recuerdan demasiado que la vida es aquello que se muere" y como no podía ser de otra manera, también mencionó a "mi Tere. Mi Tere sigue aquí, dándolo todo, en un partido loco. con el final escrito, en el que solo ella sabe marcar los goles".

"Y vosotros, mis amigos de días y de noches, sé que andáis por ahí, de copa en copa, manteniendo muy vivos los recuerdos de cuando todo era más intenso. con teneros aquí ya es suficiente para decirle a octubre que no le tengo miedo", siguió Pepe en relación a la familia de 'Tiempo de Juego'.

Para acabar, 'La Leyenda', dejó el siguiente mensaje: "Y que dentro de un año, aquí estaremos, juntos, nuevamente, y que, estando vosotros a mi lado, no se me olvidará seguir cumpliendo que la vida que vives con amigos y radio es la única vida que nunca se te muere".

Paco González y Pepe Domingo Castaño, en el estudio de 'Tiempo de Juego'

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado